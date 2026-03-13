Venezuela comienza a exportar gas a Colombia para reactivar el comercio binacional

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Caracas, 13 mar (EFE).- La presidenta encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes en una reunión con una delegación de ministros de Colombia que desde hoy su país comenzó a exportar gas butano a través de cisternas enviadas por la frontera terrestre para «restablecer» el comercio entre ambas naciones.

Este es «el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano, que va para Colombia (…) primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia», dijo Rodríguez durante la reunión con la delegación colombiana en la que también participaron los miembros de su gabinete. EFE

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