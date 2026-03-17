Venezuela e India firman un acuerdo para facilitar la compra de medicamentos

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Caracas, 17 mar (EFE).- Los gobiernos de Venezuela y la India firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación binacional en el sector sanitario con el que se facilitará la compra de medicamentos, informó este martes el Ministerio de Salud del país suramericano.

En una nota de prensa, la ministra de Salud venezolana, Nuramy Gutiérrez, explicó que este memorando permitirá firmar otros convenios que faciliten la llegada de medicamentos y otros insumos para la salud desde la India, «que no solamente son de altísima calidad, sino que además han sido liberados de patentes, por lo tanto los precios internacionales terminan siendo muy interesantes».

La firma del acuerdo se hizo entre el Ministerio de Salud de Venezuela, la cartera de Salud y Bienestar Familiar y la Comisión de Farmacopea de la India, detalló el texto.

Gutiérrez señaló que ya se hizo una solicitud al país asiático de vacunas antirrábicas.

Según el texto del ministerio venezolano, el embajador de la India en Venezuela, Ashkbarbabu Puluyadikumaran, destacó que el memorando de entendimiento le dará al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez la posibilidad de acceder a medicamentos «de muy alta calidad a muy bajo costo», lo que permitirá también fortalecer la relación entre ambas naciones en diversos ámbitos de la salud.

El Ministerio de Salud venezolano explicó en la nota que el acuerdo tiene una vigencia de cinco años e incluye el intercambio de información técnica en la regulación de medicamentos.

Venezuela también mantiene convenios en el sector salud con Cuba desde hace más de 25 años a través de la Misión Barrio Adentro con la que, de acuerdo con el Ministerio de Salud del país suramericano, se construyeron 10.116 consultorios médicos populares, 572 Centros de Diagnóstico Integral, 580 salas de rehabilitación integral y 36 centros de alta tecnología.

Hasta 2024, en la misión han trabajado 12.565 enfermeras, 11.520 camareras, 10.239 médicos generales, 378 odontólogos, 295 camilleros y 28 bioanalistas.

El sábado, el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación venezolano anunció la donación de más de 10.000 unidades de medicamentos para el Hospital 10 de Octubre de Cuba, según informó Radio Nacional de Venezuela (RNV).

La entrega de estas medicinas se dio en el marco de la campaña «Amor con amor se paga», impulsada a finales de febrero ante el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. EFE

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