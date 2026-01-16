Venezuela excarcela a tres holandeses según la ONG Foro Penal

1 minuto

Caracas, 16 ene (EFE).- Venezuela excarcela a tres holandeses este viernes, confirmó la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en el país suramericano, y agregó que van camino a sus hogares.

A través de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que los tres holandeses son Willem Frederik De Roodes, Angelique Brigitte Corneille, ambos, detalló, detenidos «arbitrariamente» el 18 de junio de 2025, y Justin Van Der Randen, arrestado el 25 de diciembre de 2024.

Himiob informó que, desde la noche del jueves y la madrugada de este viernes, Foro Penal recibió reportes de «varias excarcelaciones de venezolanos y de un grupo importante de extranjeros», al tiempo que añadió que se divulgará la información cuando sea seguro.

La liberación de estas personas se da luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara el pasado 8 de enero la excarcelación de un «número importante» de personas, días después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Foro Penal registra 201 presos políticos excarcelados desde el 25 de diciembre hasta el pasado miércoles, mientras el Gobierno informó que son en total 406.

El martes, la organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó que «continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios», lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.EFE

rbc/lb/gad