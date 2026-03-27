Venezuela extraditará a Panamá sospechoso de atentado aéreo que dejó 21 muertos en 1994

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Ciudad de Panamá, 27 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó este viernes la extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso de la voladura de un avión comercial panameño en julio de 1994 que dejó 21 muertos, en su gran mayoría judíos, y tras el cual estaría la organización Hizbulá, informó este viernes el Gobierno panameño.

«El presunto responsable del atentado terrorista que cobró la vida de 21 personas en el vuelo de Alas Chiricanas podrá ser enviado a enfrentar la justicia en la República de Panamá luego que la República Bolivariana de Venezuela aprobara este viernes el pedido de extradición», indicó un comunicado de la Cancillería panameña.

El sospechoso es un ciudadano de nacionalidad colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización, lo que introdujo complejidades jurídicas en el este caso, dijo la Cancillería, tras recordar que Ali Zaki Hage Jalil fue detenido en noviembre pasado en Venezuela luego de una alerta roja emitida por Panamá.

«La aprobación de la extradición del principal sospechoso» del atentado terrorista contra el vuelo de Alas Chiricanas «representa un avance significativo en el proceso y abre la fase de coordinación para su entrega y eventual judicialización», señaló el Ministerio de Exteriores panameño.

En 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá, ubicada en el Caribe, a 80 kilómetros de la capital.

El caso fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga.

En mayo de 2018 el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) explicó que había recibido una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que le aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave «claramente fue un atentado terrorista» perpetrado por el grupo islamista libanés Hizbulá.

En el atentado, que está considerado el más grave en la historia del país y que quedó sin resolver, no hubo supervivientes y entre las víctimas se encontraban una docena de empresarios de la comunidad judía afincada en Panamá, que venían de hacer negocios en la Zona Franca Libre de Colón.

El atentado tuvo lugar un día después del ataque terrorista con carro bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.

Las autoridades de Estados Unidos «también han mostrado interés en el caso» ya que «hay ciudadanos estadounidenses víctimas y existen indicios de la vinculación del detenido con una organización terrorista internacional», dijo este viernes la Cancillería de Panamá. EFE

El Departamento de Estado estadounidense llegó a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por Jalil, de acuerdo con la información disponible. EFE

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