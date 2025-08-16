The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela firma 557 acuerdos turísticos con 15 países tras jornada de rueda de negocios

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Caracas, 16 ago (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado que el país suramericano firmó 557 acuerdos turísticos con más de 15 países que participaron en la Rueda de Negocios Internacional que se celebró esta semana en Caracas.

«Se firmaron ya más de 557 acuerdos (…) muy importante los avances que tenemos, se han alcanzado también acuerdos con touroperadores de Azerbaiyán, hemos también llegado a acuerdos Cuba-Venezuela con China para hacer un multi destino», explicó Rodríguez en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La funcionaria no ofreció mayores detalles sobre los acuerdos alcanzados y con cuáles países se firmaron, pero indicó que en la rueda de negocios participaron más de 15 países con 196 invitados internacionales.

«Cuando vemos el crecimiento que ha tenido este motor en los últimos años, sabemos que es el camino para nuestra Venezuela, diversificar la economía, de una economía rentista petrolera a una economía que de impulso a este sector», añadió.

De acuerdo al Ministerio de Turismo de Venezuela, en la rueda de negocios, que se celebró entre el 14 y 16 de agosto, participaron representantes de Alemania, Argelia, Azerbaiyán, Brasil, China, Colombia, Cuba, Curazao, Irak, Irán, México, Rusia, Turquía, Uruguay y Vietnam.

En julio pasado, un total de 18 operadores provenientes de Trinidad y Tobago llegaron a Venezuela con el propósito de conocer los sectores turísticos del estado Nueva Esparta (insular), donde están las islas de Margarita, Cubagua y Coche, según informó entonces el Ministerio de Turismo.

El objetivo, explicó la cartera de Estado en una nota de prensa, era que los operadores establecieran alianzas «comerciales para contactar con proveedores locales y experimentar los servicios del destino y dar a conocer paisajes como el Parque Nacional Laguna de la Restinga, playa el Agua, Castillo de Santa Rosa».

Por su parte, Josmar Palacios, de la directiva de la aerolínea Rutaca, informó en VTV que los días jueves y domingo hay un vuelo internacional entre Puerto España (Trinidad y Tobago) y Porlamar (Margarita).

El pasado 6 de agosto, el Instituto Nacional De Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) confirmó que la aerolínea brasileña Gol retomó sus vuelos a Venezuela, luego de que la compañía suspendiera en 2016 sus operaciones en el país caribeño por problemas para repatriar sus ganancias en divisas.

A través de una publicación en Instagram, el INAC confirmó que Gol activó una ruta entre Caracas y São Paulo que tendrá cuatro frecuencias semanales y enlazará a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guarulhos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El pasado 27 de mayo, se reanudaron los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela, aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen en pausa. EFE

sc/nvm

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR