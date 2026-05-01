Venezuela firma con la británica BP un acuerdo para ampliar la exploración gasífera

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Venezuela firmó el miércoles con el gigante energético británico BP un acuerdo que apunta a la exploración de yacimientos de gas en las costas del país petrolero, en medio de la apertura de la industria a capitales privados.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense el 3 de enero. Bajo presión de Washington, impulsó una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión privada nacional y extranjera, al tiempo que reduce la participación estatal.

La ministra de Hidrocarburos venezolana, Paula Henao, y el directivo de BP, David Campbell, suscribieron en Caracas un «memorando de entendimiento» para la «exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados en aéreas geográficas en costas afueras».

El acuerdo aborda la exploración de los yacimientos gasíferos de Deltana, en la costa Venezolana, y de Loran-Manatee, en la frontera marítima de Venezuela con Trinidad y Tobago.

«El regreso de British Petroleum es una muestra clara del futuro que queremos marcar para Venezuela y las relaciones energéticas internacionales, que sean relaciones de respeto, que sea una cooperación basada en ganar-ganar», declaró Rodríguez, presente en el acto.

El vicepresidente de gas de BP, William Lin, celebró «poder ayudar a Venezuela a desarrollar» el campo de Loran y recordó que «hay todavía mucho gas en la plataforma Deltana».

Lin anunció también que BP abrió una oficina permanente en Venezuela.

Las partes no ofrecieron detalles de montos de inversión ni de la capacidad de producción de los campos.

El martes la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la italiana ENI firmaron un ambicioso proyecto para incrementar la producción de gas.

Venezuela ha suscrito acuerdos con varias de las principales energéticas del mundo después de que Estados Unidos relajara sus sanciones a la industria mediante una licencia que permite operar a BP junto con Chevron, Eni, Repsol, Maurel&Prom y Shell.

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