Venezuela inaugura una plaza en conmemoración del bicentenario de independencia de Bolivia

Caracas, 6 ago (EFE).- La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, inauguró este miércoles una plaza para conmemorar los 200 años de la independencia de Bolivia.

«El presidente (…) Nicolás Maduro Moros entrega al pueblo venezolano, para su disfrute y la perenne memoria de su gloria, esta magnífica plaza dedicada a la unión e integración de la patria grande», expresó Meléndez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A la inauguración asistió el embajador boliviano en Caracas, Sebastián Michel, quien agradeció a Venezuela por su apoyo en el reclamo de Bolivia para que se le permita salida al mar, un acceso que perdió ante Chile en la guerra del Pacífico (1879-1884).

«Cipriano Castro fue el primer presidente en la historia que se pronunció solidariamente por la pérdida del mar; Rómulo Gallegos estuvo con nosotros y es innumerable la cantidad de líderes y autoridades que nos han apoyado», expresó Michel respecto a los cerca de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio que perdió Bolivia en la guerra.

Este miércoles, el Gobierno venezolano reafirmó su compromiso de unidad con Bolivia que, dijo, ha sido un ejemplo de «resistencia, dignidad y rebeldía».

El 6 de agosto de 1825, en la Casa de la Libertad en Sucre se firmó la proclama de independencia de Bolivia que puso fin a los levantamientos contra la colonia española.

El país andino se refundó como un Estado Plurinacional con la nueva Constitución que entró en vigor en 2009.

Bolivia celebra el bicentenario en medio de una persistente crisis económica reflejada en la falta de dólares y combustibles, pero, además, en un ambiente marcado por las campañas electorales hacia los comicios generales del 17 de agosto. EFE

