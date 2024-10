Venezuela investiga web que colecta fondos para impulsar «caída» de Maduro

Una cuenta regresiva que dio inicio a una colecta que promete «la caída» del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, el pedido de un ex Navy SEAL de «votar con dólares», noticias falsas y un llamado del mandatario izquierdista a «pulir los fusiles». Parece una película, pero es real.

Acompañada con una agresiva campaña en redes sociales, ‘Ya Casi Venezuela’ es una web que apareció súbitamente en internet en medio de las denuncias de fraude por la reelección de Maduro el 28 de julio. La fiscalía venezolana anunció este martes que abrió una investigación penal.

La cuenta regresiva marcaba días, horas, minutos y segundos hacia el 16 de septiembre, fecha que vendía como un hito para «un movimiento» que haría «cumplir la voluntad del pueblo venezolano». Cuando el conteo llegó a cero, tras especulaciones de todo tipo, se puso en marcha una colecta de dinero con una cara visible: Erik Prince.

Se trata de un antiguo miembro de los Navy SEAL que fundó la controversial firma militar privada Blackwater, rebautizada como Academi tras verse involucrada en la matanza de 17 civiles en Bagdad en 2007 a manos de sus mercenarios y absorbida por la actual Constellis en una fusión con una compañía rival.

Prince, en un video, aseguró que en las primeras 72 horas de colecta se sobrepasó la cifra de un millón de dólares con 10 millones como meta: «Venezuela, votaste el 28 de julio por la libertad. Ahora, llegó el momento de votar con dólares».

Ningún líder opositor se ha hecho eco del portal. La AFP intentó contactar con dirigentes políticos, sin respuesta hasta el momento.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, señaló el martes que los involucrados en esta web «están cometiendo delitos» y que «aquel que haya donado, sea 1 o 20 dólares, es cómplice».

– «Hay que pulir los fusiles» –

«Frente a los relojes de cuenta regresiva, hay que pulir los fusiles y pulidos los tenemos», dijo Maduro en un acto público.

El viernes pasado, ‘Ya Casi Venezuela’ estuvo entre los puntos de conversación entre Maduro y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien expresó «preocupación» por violaciones de derechos humanos denunciadas en Venezuela en protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares- y más de 2.000 detenidos.

Según una nota oficial, el gobernante alertó sobre «agresiones externas» como la «contratación de mercenarios para invadir el país».

En los días previos, cuatro estadounidenses -uno de ellos militar activo-, dos españoles y un checo fueron arrestados, mientras las autoridades denuncian un plan para asesinar a Maduro y otros altos funcionarios.

‘Ya Casi Venezuela’, por la cual ninguna organización ha asumido responsabilidad, no ha dado información sobre qué iniciativas pretende financiar. La AFP solicitó una entrevista con un vocero a través del portal, sin éxito.

Maduro le advirtió a Guterres de «amenazas» en redes sociales, donde «promueven, incluso, la recolección de fondos para la realización de atentados contra la institucionalidad».

«Este señor Erik Prince, amenazando (…). Nosotros no estamos desarmados», reaccionó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino. «Van a recibir una respuesta contundente, en primera línea, de la Fuerza Armada».

El chavismo denuncia con frecuencia conspiraciones.

«Quisieran ellos copiar la Operación Gedeón», expresó el fiscal Saab, en referencia a un plan para invadir Venezuela que en 2020 acabó con ocho mercenarios muertos, según las autoridades, y que llevó al arresto de dos estadounidenses, condenados a 20 años de prisión y excarcelados en diciembre pasado en un intercambio de prisioneros.

– «Negocio» –

En la cuenta en X de ‘Ya Casi Venezuela’, algunos se mostraban esperanzados, otros escépticos. «Yo me anoto, el que no arriesga no gana», escribió un usuario. «Lo que faltaba», cuestionó otro.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó de «estafa» la recolección de fondos.

Prince «vio un potencial criminal para levantar dinero de forma ágil y rápida», dijo Cabello. «Allí nació la idea de poner como fachada la ‘libertad’, entre comillas, de Venezuela». «El negocio no es Venezuela, sino levantar un dinero para robárselo», añadió.

Un video en el que el cantante puertorriqueño de reggaeton Don Omar anunciaba una donación de un millón de dólares se viralizó en redes.

El equipo de verificación de la AFP determinó que no era actual, sino de 2019, cuando la oposición organizó una colecta para ayuda humanitaria desde el extranjero que fue bloqueada en las fronteras por militares entre violentos disturbios.

Cabello pidió a Estados Unidos una «investigación abierta y seria».

