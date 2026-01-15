Venezuela libera a 19 periodistas presos en menos de 24 horas

(Actualiza con nueva cifra de excarcelados y pronunciamiento de ONG)

Caracas, 14 ene (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela contabilizaba este miércoles un total de 19 periodistas excarcelados en el país, como parte de un proceso de liberaciones puesto en marcha por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez en medio de los acercamientos con Estados Unidos.

Casi una semana después de que el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un «número importante de personas», empezaron a confirmarse las excarcelaciones de periodistas de un grupo de 24 que el SNTP tenía registrados como detenidos.

De acuerdo a un listado del sindicato, quedan cinco periodistas privados de libertad, entre ellos el exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, un reconocido aliado de la premio nobel María Corina Machado.

Por su parte, la ONG Espacio Público afirmó en X que todavía faltan por liberar los periodistas Juan Francisco Alvarado, Locenis García y Rory Branker, a quienes consideró «injustamente detenidos».

Entre los comunicadores liberados destaca Roland Carreño, también activista del partido opositor Voluntad Popular (VP), quien había sido detenido el 2 de agosto de 2024, tras la crisis desatada por las presidenciales del 28 de julio de ese año, en las que el ente electoral -de rectores oficialistas- proclamó la victoria de Nicolás Maduro, lo que fue rechazado por la oposición mayoritaria.

Carreño ya había sido arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiación al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y fue excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria en Venezuela, en Barbados.

En un video difundido por el medio local La Verdad de Vargas, el periodista dijo esperar que los acontecimientos futuros lleven al encuentro, la paz y la reconciliación.

Carreño sostuvo que aún queda «mucha gente en las cárceles», por lo que espera se vayan liberando paulatinamente «hasta que no quede ningún preso».

«No es bueno ni es sano para un país tener presos políticos», añadió.

Entre los excarcelados también están Yorbin García, Víctor Ugas, Gabriel González, Julio Balza, Carlos Marcano, Nakary Mena Ramos, Gianni González, Omario Castellanos, Carlos Lesma, Rafael García, Leandro Palmar, Luis López, Belises Cubillán, Mario Chávez, Ángel Godoy, Ramón Centeno, Carlos Julio Rojas y el politólogo y director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans.

Entre abrazos y oraciones

Evans fue llevado a su residencia en Caracas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), de acuerdo a las imágenes compartidas por el medio colombiano NTN24, donde su esposa y su hijo lo recibieron con abrazos.

Martha Cambero, esposa de Evans, respondió «gracias, gracias, gracias» al medio de comunicación, mientras que el recién liberado evitó declarar.

Por su parte, Carlos Julio Rojas fue hasta la iglesia de La Candelaria, en el centro de Caracas para agradecer por su liberación, de acuerdo a un video publicado por NTN24 en X.

Rojas fue detenido el 15 de abril de 2024 y acusado de varios delitos de asociación como terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

Las autoridades lo acusaron de estar supuestamente vinculado a un plan para asesinar al mandatario Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial, en marzo de 2024, para las elecciones del 28 de julio de ese mismo año.

Anuncian que se mantendrán las liberaciones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que «se mantiene abierto» el proceso de excarcelación de presos políticos, que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, «procedieron 194» excarcelaciones.

«Al día de hoy podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días», declaró desde el palacio presidencial de Miraflores, junto al titular del Parlamento y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La mandataria encargada aseguró que el objetivo es abrir un nuevo momento político en Venezuela que permita «el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política».

Desde el pasado jueves hasta las 13:50 hora local (17:50 GMT) de este miércoles, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, había verificado 72 excarcelaciones.

Estas últimas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano y de que el gobernante de ese país, Donald Trump, dijera en un encuentro con congresistas republicanos que las autoridades de Caracas estaban cerrando un centro de «torturas».EFE

