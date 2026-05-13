Venezuela mantiene crecimiento de la producción de crudo en medio de su apertura petrolera

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Caracas, 13 may (EFE).- La producción de crudo de Venezuela creció en abril por tercer mes consecutivo y subió un 3,7 % respecto a marzo, en un contexto de apertura petrolera impulsada en medio de los acercamientos con Estados Unidos, según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En abril, el país suramericano produjo un promedio de 1.136.000 barriles por día (bpd), mientras que en marzo fueron 1.095.000 bpd.

En lo que va de año la producción de este país, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ha aumentado un 22,9 %, desde los 924.000 bpd de enero, cuando EE.UU., que mantenía un bloqueo a los buques petroleros sancionados que entraran y salieran de Venezuela, capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

Pocas semanas después, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo.

Hace una semana, el gobernante estadounidense, Donald Trump, dijo que la gente en Venezuela está «bailando en las calles» por los beneficios de las inversiones y aseguró que se reunió con los presidentes de las principales compañías petroleras de su país, las cuales, afirmó, están interesadas en operar en la nación suramericana.

Sin embargo, sindicalistas y trabajadores venezolanos han desarrollado en lo que va de año una agenda de protestas para denunciar que la crisis salarial persiste en su país, manifestaciones que han continuado aun cuando recientemente la mandataria encargada anunció el incremento de unas bonificaciones a 240 dólares en lugar del sueldo mínimo mensual.

En 2025, la producción de crudo venezolana, que llegó a 1,081 millones de barriles, sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando había caído hasta los 636.000, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 barriles diarios, según cifras oficiales.

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se prevé que el país caribeño obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, con lo que superaría en más de un 50 % los 14.713 millones de dólares del año pasado.EFE

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