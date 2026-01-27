Venezuela prevé 1.400 millones de dólares de inversión petrolera en 2026

2 minutos

Caracas, 26 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimó este lunes en 1.400 millones de dólares la inversión que llegará este año al sector de hidrocarburos, cuya reforma se debate en el Parlamento y ya fue aprobada en primera discusión la semana pasada.

«El año pasado la inversión fue casi de 900 millones de dólares y para este año se estima y se proyecta una inversión de 1.400 millones de dólares», señaló la mandataria encargada, durante una reunión de consulta pública de la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos con representantes del sector.

En su discurso, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez destacó los contratos de participación productiva (CPP) como un modelo «exitoso» que, aseguró, han contribuido al crecimiento del sector.

En este sentido, indicó que el país suramericano tiene 29 CPP suscritos en la actualidad, y explicó que estos modelos coexisten con las empresas mixtas y otros mecanismos, como «alianzas técnico financieras», sin que ahondara en la explicación de su funcionamiento.

La presidenta encargada recordó que estas figuras contractuales fueron creadas amparadas en la ley antibloqueo, una legislación aprobada en 2020 para eludir las múltiples sanciones económicas impuestas por varios países.

Como parte de las consultas previstas en el debate de la reforma de hidrocarburos -una de las iniciativas clave de la mandataria encargada-, Rodríguez encabezó el domingo un encuentro con trabajadores de la refinería de la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (noreste).

El sábado, su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, lideró, también en Anzoátegui, la primera consulta pública de la reforma.

La legislación fue aprobada en primera discusión, pero se requiere de un segundo debate -artículo por artículo- para que el proyecto quede definitivamente sancionado como ley. Entre ambas discusiones se pueden proponer modificaciones.

El debate de esta reforma tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país. EFE

ls/lb/rrt

(video)