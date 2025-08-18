Venezuela reafirma vínculos con Indonesia al cumplirse 80 años de su independencia

2 minutos

Caracas, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela expresó este lunes su compromiso de continuar estrechando lazos bilaterales con Indonesia, cuando se cumplen 80 años desde que la nación asiática proclamó su independencia de Países Bajos.

«Reiteramos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos bilaterales basados en los valores como la defensa de la soberanía, el anticolonialismo, solidaridad y cooperación que han marcado los lazos históricos y de amistad entre ambas naciones,» señaló la Cancillería venezolana a través de un comunicado difundido en Telegram.

En el mensaje, Caracas recordó «con respeto y admiración la firmeza y el espíritu de unidad del pueblo indonesio» que, a su juicio, conquistó con «valentía y esperanza» el «derecho inalienable a la libertad y a la autodeterminación».

«Tal ejemplo, profundamente enraizado en la historia universal, inspira a todas las naciones que creen en la soberanía, la justicia y la dignidad de los pueblos», señaló en el escrito difundido por la Administración de Nicolás Maduro.

En julio pasado, el canciller de Venezuela, Yván Gil, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Indonesia, Sugiono, con quien habló sobre la IV Comisión Mixta Bilateral que, aunque no tiene fecha, las autoridades dijeron entonces que «permitirá fortalecer la cooperación y el intercambio en diversas áreas como turismo, el comercio, la economía y la cultura».

En esa ocasión, Venezuela también felicitó a Indonesia por su ingreso a los BRICS, foro integrado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, y al que el año pasado se sumaron Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Arabia Saudí.

Venezuela e Indonesia suscribieron un acuerdo en enero de 2024 para el desarrollo de negocios en los sectores de petróleo y gas.

Según información oficial, Venezuela e Indonesia establecieron relaciones diplomáticas en octubre de 1959. EFE

