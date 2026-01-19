Venezuela se solidariza con Chile por los incendios y llama a la cooperación regional

Caracas, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela se ha solidarizado este lunes con Chile debido a «la grave emergencia provocada por los incendios forestales» que azotan regiones del centro-sur de ese país y ha hecho un llamamiento a la cooperación regional.

En un comunicado, el Ejecutivo chavista ha expresado sus «más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas» y ha deseado «una pronta recuperación a las personas heridas».

«La magnitud de estos incendios evidencia una situación de calamidad que convoca a la cooperación y a la unidad regional», ha señalado.

Asimismo, la nación caribeña ha reafirmado «sus lazos de hermandad con el pueblo de Chile, convencida de que la unidad» de América «es fundamental para enfrentar las adversidades derivadas de los fenómenos climáticos».

Este lunes, el ministro chileno de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha elevado a 19 el número de personas fallecidas a causa de los incendios forestales en las regiones de Ñuble y el Biobío, donde los efectivos de bomberos y protección civil siguen luchando contra las llamas en condiciones naturales adversas, con fuerte calor e intensos vientos.

En una rueda de prensa, el ministro ha recalcado que la principal preocupación reside en evitar nuevos focos de propagación, debido a que las condiciones climáticas en la zona siguen siendo especialmente complicadas.

Los incendios, cuyo origen está en investigación y bajo sospecha de que fueron provocados, han consumido ya más de 20.000 hectáreas y causado más de 15.000 damnificados.EFE

