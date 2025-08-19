The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela y Colombia evalúan «hoja de ruta» para la venta de la petroquímica Monómeros

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 19 ago (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este martes con el ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma, para revisar la «hoja de ruta» establecida por ambas naciones para la venta de la petroquímica estatal venezolana Monómeros.

«Conversamos sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambos Gobiernos para la venta de Monómeros, compañía clave para el sector agrícola de Colombia», señaló Rodríguez en una publicación en Telegram, sin ofrecer mayores detalles sobre los alcances de esta futura venta de la empresa.

Asimismo, dijo que evaluaron la agenda de cooperación en materia de petróleo, gas y energía eléctrica.

En noviembre pasado, el Gobierno de Colombia anunció que inició una actuación administrativa para «someter al grado de supervisión denominado ‘control'» a Monómeros, empresa estatal petroquímica venezolana, ante la «posible venta de sus acciones», según indicó entonces la Superintendencia de Sociedades en un comunicado.

El organismo aclaró que «el grado de supervisión denominado ‘control’ no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la Sociedad, quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la Constitución y la ley, con plena garantía de sus derechos».

El pasado 8 de noviembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó una carta en X dirigida a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la que expresó su oposición a «la decisión» del ministro de Industria y Producción de Venezuela, el empresario colombiano Alex Saab -quien estuvo preso en Estados Unidos acusado de conspiración para lavado de dinero-, de «vender y privatizar» Monómeros.

En la misiva señaló que durante más de cinco décadas la empresa ha beneficiado a campesinos de ambos países con producción y venta a «precio justo» de insumos agrícolas y, actualmente, garantiza a «millones de familias» la productividad de sus tierras, por lo que consideró que la privatización «implicará el encarecimiento de los productos».

Hasta este momento, el Gobierno venezolano no había hecho pública su decisión de vender la empresa petroquímica con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla. EFE

sc/lb/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR