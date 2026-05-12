Veterinarios de la India viajarán a Colombia para evaluar el traslado de hipopótamos

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Bogotá, 12 may (EFE).- Veterinarios y técnicos de la organización india Vantara viajarán a Colombia en las próximas semanas para evaluar las condiciones de los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar y avanzar en una propuesta para su eventual traslado al país asiático, informó este martes el Ministerio de Ambiente.

La cartera ambiental señaló en un comunicado que, en una reunión virtual entre representantes del Gobierno colombiano y Vantara, la visita de la delegación india continúa en preparación y se espera que tenga lugar durante las dos primeras semanas de junio.

«De manera paralela, se continúa avanzando en el intercambio de información técnica orientada a la construcción de una propuesta integral», indicó el comunicado, que añade que el proceso contempla aspectos técnicos, logísticos, financieros y sanitarios.

El pasado 8 de mayo, las autoridades de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, pidieron al Ministerio de Ambiente priorizar esa zona dentro del plan de control de hipopótamos, tras identificar la presencia de tres ejemplares en el área.

La expansión de estos animales preocupa a las autoridades ambientales debido a los riesgos que representan para especies nativas, pescadores y ecosistemas ribereños del río Magdalena.

El problema comenzó en la década de 1980, cuando Escobar llevó cuatro hipopótamos a su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, ubicada en el Magdalena Medio. Tras la muerte del capo, en 1993, los animales escaparon y encontraron condiciones favorables para reproducirse.

Actualmente, el Ministerio de Ambiente impulsa un plan de manejo que contempla la eutanasia de algunos ejemplares y el traslado de otros a centros especializados.

En ese contexto, Vantara propuso recibir en la India varios de estos hipopótamos en su centro de rescate y zoológico ubicado en Jamnagar, en el estado de Guyarat.

Vantara, el arca biotecnológica de la familia Ambani en la India, es un ecosistema ubicado dentro de la mayor refinería de petróleo del mundo, creado con una selva artificial de diez millones de árboles, que se ha ofrecido como la única salida técnica para frenar el sacrificio autorizado este mes por el Gobierno de Colombia.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) revisa que los países receptores otorguen los permisos y verifica que cumplan condiciones que «garanticen la legalidad de la obtención, el manejo adecuado y el bienestar de los especímenes». EFE

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