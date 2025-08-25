Vicecanciller alemán promete en Kiev no cesar en la ayuda a Ucrania

1 minuto

Berlín, 25 ago (EFE).- El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, prometió este lunes en Kiev que Alemania no cesará en sus esfuerzos para apoyar a Ucrania y advirtió que el presidente ruso, Vladimir Putin, no debe hacerse ilusiones en ese sentido.

«Putin no debe hacerse ilusiones de que nuestro apoyo a Ucrania se resienta. Seguiremos siendo el segundo país en el mundo y el primero en Europa en cuanto al apoyo a Ucrania. Como ministro de Finanzas traigo un claro mensaje: Ucrania puede confiar en Alemania», dijo Klingbeil tras llegar sin anuncio previo a Kiev.

Según cálculos reciente el valor de la ayuda alemana a Ucrania desde el comienzo de la guerra ha superado ya los 50.0000 millones de euros.

El costo de la acogida de refugiados ucranianos ha sido hasta ahora de 25.000 millones de euros y el apoyo militar ha alcanzado los 17.000 millones. A ello se agregan 6.700 millones de ayuda civil, para reparar infraestructuras afectadas, y 1.900 millones para el presupuesto público ucraniano.

Klingbeil subrayó que se ha decidido no recortar la ayuda militar y que a los 17.000 millones de euros ya desembolsados hasta finales de 2024 se desembolsaran este año un total de 8.300 millones.

Para 2026 y 2027 en los planes de presupuesto alemanes están contemplados 17.000 millones por año de ayuda militar a Ucrania.

En su visita a Kiev Klingbeil quiere precisar que tipo de ayuda es la que más necesita Ucrania y de que manera Alemania puede ayudar en un posible proceso de paz.EFE

rz/alf