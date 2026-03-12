Vicepresidenta argentina denuncia a exministro de Defensa de Milei por llamarla «golpista»

Buenos Aires, 12 (EFE).- La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, denunció por «calumnias e injurias» al exministro de Defensa del Gobierno de Javier Milei y actual diputado oficialista, Luis Petri, después de que este la llamara «golpista» de manera pública.

La denuncia, a la que accedió EFE, radicada el miércoles ante un juzgado federal y dada a conocer este jueves, resulta un nuevo capítulo de la disputa entre la vicepresidenta y el resto del Ejecutivo, desencadenada poco después del inicio de la gestión del mandatario en diciembre de 2023.

En los últimos meses, miembros del Gobierno han apuntado contra Villarruel, -quien también ejerce como presidenta del Senado- por, entre otras cuestiones, haber habilitado sesiones parlamentarias en las que se trataron temas sensibles para el Ejecutivo, como las que derivaron en la anulación de los vetos presidenciales a leyes que buscaban mejorar el financiamiento de la salud pediátrica y de las personas con discapacidad.

El pasado 2 de marzo, Petri afirmó en entrevista con el canal de televisión Todo Noticias que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno” y que la vicepresidenta se “ofreció para ser una alternativa” de la sucesión presidencial.

Villarruel respondió primero en sus redes sociales, calificando al exministro de «cosplayer», en referencia a los uniformes de guerra que Petri vestía en sus apariciones ante la prensa durante su gestión como ministro.

“A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de (la obra social de las fuerzas armadas) IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas», publicó Villarruel en la red social X.

Petri, por su parte, contestó: «Yo te conozco por golpista».

En la denuncia, Villarruel describió las afirmaciones de Petri como «un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva», que no solo le genera «aflicciones personales», sino que «socava» la institución que preside y el cargo que ocupa.

En el pasado, Milei ha llamado «traidora» a su entonces compañera de fórmula presidencial y replicado mensajes ofensivos contra ella en redes sociales. EFE

