Video musical apela a la sátira para celebrar a la Lima criolla en su 491 aniversario

Lima, 18 ene (EFE).- La asociación y productora musical Los Bachiches estrena este domingo, en su canal de Youtube, el videoclip «Lima de ahora», en ritmo de polca, para retratar con ironía y ternura la transformación de la capital de Perú, en el día en que celebra el 491 aniversario de su fundación por parte del conquistador español Francisco Pizarro.

«Ya no hay gallos ni pregones, ni Rímac, ni Barrios Altos / Aquellos versos de ayer de (Manuel) Raygada y (Augusto) Polo Campos, entre farolitos y pañuelos, reclaman con añoranza que no quedan bajo su cielo ni picanteras, ni serenatas», dice la letra compuesta por Coco Llaque, e interpretada por el guitarrista Coqui Lara.

El cantante recorre en el video lugares emblemáticos de la capital peruana como la Plaza de Armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y la Catedral de Lima; el concurrido jirón de la Unión, el bohemio distrito de Barranco, el antiguo distrito del Rímac, la Iglesia de las Nazarenas, donde se guarda la imagen del Señor de los Milagros; y la estación central del autobús Metropolitano.

Lara intenta bailar «una polquita» recordando a los clásicos compositores criollos mientras recorre esta nueva ciudad, cada vez más poblada e insegura.

La canción ‘Lima de ahora’ forma parte del álbum «Desbordes de emoción» de Llaque, que se plantea: ¿Cuánto queda de esa Lima retratada por los compositores y músicos criollos Manuel Raygada y Augusto Polo Campos?.

«Mis canciones intentan contar historias, satirizar o rendir homenaje a nuestra cultura criolla. Con ‘Lima de ahora’ no buscamos nostalgia vacía, sino reflexionar sobre qué permanece de nuestra identidad limeña en medio de tanto cambio», expresó Llaque, uno de los fundadores de Los Bachiches Producciones.

A su vez, Lara afirmó que «cantar esta polca en las calles de Lima, viendo cómo ha cambiado todo, fue emocionante y nostálgico a la vez».

«Pero la música criolla sigue viva, y mientras haya quienes la canten, algo de esa Lima seguirá existiendo», subrayó el músico e intérprete.

La polca criolla, género de origen europeo adaptado a la cultura limeña, “Lima de ahora” cuenta con arreglos y ejecución de guitarras y laúd del maestro Alberto Valdivia.

Tiene un compás rápido, vivaz y elegante, ideal para bailar con picardía, pero, en este caso, el ritmo festivo contrasta intencionalmente con la crítica social de la letra, según comentan sus autores.

El álbum ‘Desbordes de emoción’ es la segunda entrega de un proyecto discográfico que reúne a 60 artistas criollos y 20 composiciones inéditas de Llaque en 12 ritmos de la costa peruana.

Tanto el disco «Desbordes como el álbum ‘Dejar el alma en cada canción’, con el que se empezó este proyecto, fueron postuladas al Grammy Latino en julio de 2025 por Óscar Santisteban, ingeniero de mezcla y masterización, y miembro votante de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. EFE

