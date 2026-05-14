Viernes, 15 de mayo de 2026

12 minutos

DESTACADOS

CHINA EEUU

Pekín – Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, celebran una nueva reunión bilateral en Pekín antes de la partida del mandatario estadounidense hacia Washington, con la vista puesta en solucionar sus disputas en los ámbitos comercial y tecnológico, entre otros asuntos, y tras una larga jornada el jueves.

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RESERVA FEDERAL

Washington – Jerome Powell concluye su mandato como presidente de la Reserva Federal y se mantendrá como gobernador en la entidad, una acción inusual que durará al menos hasta que concluyan las pesquisas ordenadas por la Casa Blanca sobre el supuesto sobrecoste en la renovación de la sede del banco central en Washington.

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R.UNIDO GOBIERNO

Londres – El Gobierno británico de Keir Starmer afronta la dimisión del ministro de Sanidad, Wes Streeting, uno de los posibles candidatos a sustituir al primer ministro, mientras también el alcalde Manchester, Andy Burnham, parece dispuesto a competir por el liderazgo del partido.

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HANTAVIRUS CRUCERO

Ginebra – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa sobre la evolución del brote de hantavirus y la próxima Asamblea Mundial de la Salud que se inaugura el 18 de mayo.

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FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – Las películas del iraní Asghar Farhadi, ‘Histoires Parallèlles’, y Pawel Pawlikowsi, ‘Fatherland’, protagonizan la competición oficial del Festival de Cannes en un día en el que John Travolta y su hija, Ella Bleu, desfilarán por la alfombra roja para presentar ‘Propeller one-way night coach’, dirigida por el actor.

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– La chilena Manuela Martelli habla con EFE de ‘El deshielo’, película que compite en la sección Una cierta mirada de Cannes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

EEUU ELECCIONES | Los Ángeles – Xavier Becerra, el exsecretario de Salud de EE.UU., habla con EFE sobre sus propuestas para ganar la Gobernación de California, justo cuando lidera las encuestas de las elecciones primarias, que allanan su camino para convertirse en el primer gobernador del Estado Dorado de raíces mexicanas desde 1875. (Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén – Cuando la Nakba («Catástrofe», en árabe) cumple 78 años, EFE conversa con palestinos en Gaza, Cisjordania e Israel sobre la importancia de recordar hoy la expansión israelí en la zona desde 1948. (Texto)

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Oriente Medio.

IRÁN GUERRA | Teherán – Con obras de Pablo Picasso, Antoni Tàpies, Juan Genovés y Robert Motherwell, una exposición de pintura en Teherán trata de reflejar la opresión, el sufrimiento de la guerra en un Irán que se encuentra en el limbo de una tregua con Estados Unidos tras 39 días de bombardeos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará un tema sobre como los ataques a infraestructuras petrolíferas en el Golfo Pérsico favorecen la aparición de fenómenos como la lluvia ácida, que no solo afectan a la naturaleza, sino también a la salud y la alimentación de las personas. (Texto) (Fototeca)

COREA DEL SUR ROBOTS | Seúl – La firma de tecnología y entretenimiento Galaxy Corporation, agencia de artistas como G-Dragon, inaugura en Seúl el ‘Galaxy Robot Park’, que la compañía presenta como el primer parque temático de robots del mundo, en el que muestra su visión de convergencia entre robótica, inteligencia artificial y entretenimiento. (Foto) (Vídeo)

COLIN FARRELL (Entrevista) | Miami – El actor irlandés Colin Farrell lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, pero asegura no haber perdido la capacidad de observar su entorno desde la mirada de un inmigrante, algo que, según dijo en una entrevista con EFE, «ha sido esencial para interpretar a su personaje en la serie «Sugar», que estrena el próximo martes su segunda temporada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Para MUN:

MÉXICO EDUCACIÓN | Ciudad de México – Maestros mexicanos organizan una marcha con motivo del Día del Maestro para exigir aumento salarial del 100 %, mejores pensiones y derogación de reformas educativas.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su boletín económico.

10:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Con un reparto liderado por Isabelle Huppert y Vincent Cassel, el iraní Asghar Farhadi y el equipo de la aspirante a Palma de Oro ‘Historias paralelas’ ofrece una rueda de prensa en Cannes. (Texto) (Foto)

10:00h.- Ginebra.- TABACO SALUD.- La Organización Mundial de la Salud presenta un informe que expone las tácticas estrategias para impulsara las ventas de bolsas de nicotina de uso oral. (Texto)

11:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Tras deslumbrar con ‘Ida’ (2013) y ‘Cold War’ (2018), el polaco Pawel Pawlikowski presenta en rueda de prensa en Cannes ‘Fatherland’, con la que aspira a ganar la Palma de Oro. (Texto) (Foto)

11:00h.- Roma.- ITALIA ARTE.- La evolución de la iconografía de los ángeles en el arte protagoniza la exposición «Ángeles: mensajeros, custodios y caminantes» que se exhibe en los Museos Capitolinos de Roma (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:15h.- Ginebra.- HANTAVIRUS CRUCERO.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa desde Ginebra sobre la evolución del brote de hantavirus y la próxima Asamblea Mundial de la Salud que se inaugura el 18 de mayo. (Texto)

14:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El realizador y actor Jordan Firstman presenta en Cannes, en la sección Una cierta mirada, su película ‘Club kid’, con el mexicano Diego Calva y la británica Cara Delevingne en el reparto. (Texto)

15:00h.- Londres.- R.UNIDO SEGURIDAD.- Más de 4.000 policías se despliegan en Londres para evitar choques y disturbios entre dos manifestaciones que se esperan masivas, una convocada por el ultraderechista Tommy Robinson y la segunda para conmemorar la ‘Nakba’ (tragedia) palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:45h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Steven Soderbergh presenta en Cannes el documental ‘John Lennon: The Last Interview’, que recoge la entrevista íntima del Beatle y Yoko Ono justo antes de que lo asesinaran. (Texto) (Foto)

Viena – EUROVISIÓN 2026 – Un día antes de la gran final del Festival de Eurovisión, grupos pro-palestinos han convocado un concierto protesta contra la participación de Israel en el certamen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La chilena Manuela Martelli aspira a premio en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes y cuenta a EFE los detalles de su película seleccionada en el certamen francés, titulada ‘El deshielo’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riga.- LETONIA GOBIERNO.- El presidente de Letonia, Edgar Rinkevics, se reúne con todos los partidos con representación en el Parlamento después de que la primera ministra, Evika Silina, dimitiera tras perder su Gobierno de coalición tripartito. (Texto)

Astaná.- KAZAJISTÁN CUMBRE.- Kazajistán acoge una cumbre informal de los líderes de la Organización de Estados Túrquicos (OET)

Wurzburgo.- ALEMANIA RELIGIÓN.- 104.º Congreso Católico Alemán en Wurzburgo. (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO SUCESOS.- Essa Suleiman, que el 29 de abril acuchilló a dos ciudadanos judíos en plena calle del barrio de Golders Green, al norte de Londres, comparece ante el tribunal penal de Old Bailey, en el centro de la capital británica, acusado de intento de asesinato y de estar en posesión de un arma blanca en un lugar público. (Texto)

Moscú.- CONSEJO DE EUROPA EXTERIORES.- Moldavia acoge la reunión anual de ministros de Exteriores del Consejo de Europa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Para MUN:

Madrid.- ESPAÑA MÉXICO.- El presidente de Fundación Casa de México, Valentín Díez Morodo, recibe la medalla de honor de la ciudad de Madrid. (Texto)

América

14:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en marzo del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano.

15:15h.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de abril. (Texto)

16:00h.- Nueva York.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Oriente Medio

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del Índice de Producción Industrial (IPI) de marzo en Colombia. (Texto)

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en el primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- TAURUS RESULTADOS.- El fabricante brasileño de armas Taurus presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- Jerome Powell concluye su mandato como presidente de la Reserva Federal. Reserva Federal (Texto)

La Paz.- BOLIVIA LGBTI.- La organización Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) presenta el informe ‘Estigmas y derechos de la población LGBTIQ+ en Bolivia. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU ELECCIONES.- Xavier Becerra, el exsecretario de Salud de EE.UU., habla con EFE sobre sus propuestas para ganar la Gobernación de California, justo cuando lidera las encuestas de las elecciones primarias, que allanan su camino para convertirse en el primer gobernador del Estado Dorado de raíces mexicanas desde 1875. (Texto) (Foto)

Los Ángeles.- EIZA GONZÁLEZ.- Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie, ‘In the Grey’, marcando su tercera colaboración con el director británico. «Guy vio algo en mí que mucha gente no», dijo la actriz mexicana en entrevista con EFE. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

17:00h.- Túnez.- ISRAEL PALESTINA.- Manifestación para exigir la liberación de los presos palestinos, con motivo del 78 aniversario de la Nakba palestina, convocada por el comité de defensa de los activistas de la flotilla. (Texto)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR ROBOTS.- La firma de tecnología y entretenimiento Galaxy Corporation, agencia de artistas como G-Dragon, inaugura en Seúl el ‘Galaxy Robot Park’, que la compañía presenta como el primer parque temático de robots del mundo, en el que muestra su visión de convergencia entre robótica, inteligencia artificial y entretenimiento. (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA EMIRATOS ÁRABES.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, viaja a Emiratos Árabes Unidos (UAE) en una visita relámpago para reunirse con su presidente, Mohamed bin Zayed, en plena crisis energética.Nueva Delhi.- INDIA EUROPA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, viaja a Países Bajos, Suecia, Noruega e Italia tras su visita a los Emiratos Árabes Unidos.

Bangkok.- BIRMANIA CRISIS.- El anuncio del Gobierno militar birmano de trasladar a la exlíder democrática Aung San Suu Kyi de prisión a arresto domiciliario no ha logrado, de momento, el efecto esperado por los golpistas de un mayor reconocimiento internacional, con países de la región urgiendo a obtener acceso a la nobel de la paz.

10:00h.- Pekín.- CHINA EE.UU..- Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, celebran una reunión bilateral en Pekín antes de la partida del mandatario estadounidense hacia Washington, con la vista puesta en solucionar sus disputas en los ámbitos comercial y tecnológico, entre otros. Complejo oficial de Zhongnanhai (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA EE.UU..- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone rumbo a Washington tras concluir su visita oficial a China. Aeropuerto Capital de Pekín

Redacción EFE Internacional

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