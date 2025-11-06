Viernes, 7 de noviembre de 2025

Washington – La escasez de controladores en Estados Unidos, agudizada por el cierre del Gobierno federal, ha llevado al Gobierno a recortar desde este viernes en un 10 % la oferta de vuelos en 40 grandes aeropuertos, una medida que puede eliminar hasta 4.000 correspondencias diarias en el mayor mercado mundial de la aviación comercial.

EEUU HUNGRÍA

Washington – El presidente de EE.UU, Donald Trump, recibe al primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en la Casa Blanca, en un encuentro en el que se prevé que ambos traten la relación de Budapest con Moscú y en la que Orbán intentará lograr excepciones a las sanciones de Estados Unidos contra las petroleras rusas.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El grupo islamista Hamás y otras milicias palestinas continúan recuperando cuerpos de rehenes israelíes antes de pasar a la segunda fase del alto el fuego, en medio de restricciones y asesinatos diarios a pesar del teórico alto el fuego.

– La violencia diaria de colonos y las redadas de las fuerzas israelíes en el territorio palestino de Cisjordania no remiten causando asesinatos de civiles, muchos de ellos niños.

– El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se reúne en Roma con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y con presidente de la República, Sergio Mattarella, en el marco de una visita oficial al país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia afirma que continúa acercándose a su objetivo de tomar Kúpiansk y Pokrovsk mientras Ucrania insiste en que los combates prosiguen y niega que sus tropas estén rodeadas.

– La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ofrece rueda de prensa sobre la política exterior rusa. (Texto)

ISRAEL LÍBANO

Beirut/Jerusalén – Israel continúa intensificando sus ataques contra el Líbano, mientras el grupo chií Hizbulá pidió el jueves no entablar negociaciones con el país vecino y redobló su apuesta por no desarmarse pese a los planes del Gobierno libanés.

VIETNAM TIFÓN

Bangkok – Vietnam evalúa los daños del tifón Kalmaegi, que ha llegado el país tras dejar más de un centenar de fallecidos y decenas de desaparecidos en Filipinas.

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – Segunda jornada de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la 30 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en la que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindica el modelo de transición energética de España.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la cumbre mundial de líderes sobre el Clima en Belém, la antesala de la Conferencia Mundial sobre el Clima (COP30).

EE.UU. D.HUMANOS

Ginebra – El Consejo de Derechos Humanos tiene previsto examinar la situación de derechos humanos en Estados Unidos, como parte de una evaluación periódica universal en los que participan todos los Estados miembros de la ONU, aunque se desconoce cuál será la participación de EE.UU. debido a que se ha retirado de esa instancia.

ASIA ESTAFA

Bangkok – El magnate Chen Zhi, oriundo de China y con pasaportes de Camboya, Chipre y Vanuatu, se ha convertido en el rostro de las ciberestafas que proliferan desde centros del Sudeste Asiático desde que EE.UU. le acusó de dirigir un imperio del cibercrimen.

MUSEO LOUVRE

París – El consejo de administración del Louvre celebra este viernes una reunión extraordinaria centrada en medidas de seguridad para el museo, tras el informe demoledor publicado la víspera por el Tribunal de Cuentas en el que le reprocha que descuidó esa faceta y prefirió invertir en comprar obras de arte.

GRAMMY NOMINACIONES

Los Ángeles – La Academia de la Grabación anuncia a los nominados de la 68ª edición de los Premios Grammy, con Chappell Roan, Doechii, Karol G, Lizzo, Sabrina Carpenter y Sam Smith como presentadores de los artistas y proyectos que competirán por los codiciados gramófonos dorados el 1 de febrero de 2026.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ofrece una rueda de prensa sobre la política exterior rusa (Texto)

08:50h.- Moscú.- MOLDAVIA UE.- La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ofrece un rueda de prensa conjunta con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola (Texto)

08:00h.- Londres.- IAG RESULTADOS.- Madrid/Londres. El grupo aéreo IAG, al que pertenecen Iberia y British Airways (BA), divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EXPORTACIONES.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos de las exportaciones del país centroeuropeo en septiembre.

12:30h.- Roma.- ITALIA PALESTINA.- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se reúne en Roma con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y con presidente de la República, Sergio Mattarella, en el marco de una visita oficial al país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y el vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Philip N. Jefferson, participan en una conferencia sobre el euro Euro20+.

Belém.- COP30 CLIMA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la cumbre mundial de líderes sobre el Clima en Belém, la antesala de la Conferencia Mundial sobre el Clima (COP30). (Texto) (Foto)

La Haya.- PAÍSES BAJOS GOBIERNO.- Las autoridades electorales de Países Bajos tienen previsto anunciar los resultados oficiales de los comicios generales. Los recuentos provisionales apuntan a una ajustada victoria del partido liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten. (Texto)

Ginebra.- EE.UU. D.HUMANOS.- El Consejo de Derechos Humanos tiene previsto examinar la situación de derechos humanos en Estados Unidos, como parte de una evaluación periódica universal en los que participan todos los Estados miembros de la ONU, aunque se desconoce cuál será la participación de EE.UU. debido a que se ha retirado de esa instancia. (Texto)

Bruselas.- PROXIMUS RESULTADOS.- La operadora de telecomunicaciones belga Proximus presenta sus resultados empresariales correspondientes al tercer trimestre de 2025.

Moscú.- RUSIA ANIVERSARIO.- Celebración del 41 aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre (1941) con un desfile en la Plaza Roja de Moscú. (foto)(vídeo)

Madrid – Entrevista con el escritor Hugo Gonçalves, autor de la novela ‘Revolución’ (Libros del Asteroide), que narra la convulsa transición democrática de Portugal. (Texto)

Madrid – España se sitúa como uno de los destinos más atractivos para los estudiantes extranjeros y la internacionalización en las universidades crece a tasas del 6,5 %, según un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie. (Texto)

València (España) – La cantante Rosalía celebra el lanzamiento de su cuarto disco, «Lux», en la gala de LOS40 Music Awards 2025. (Texto) (Foto)

América

10:00h.- Belém.- COP30 CLIMA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene ante el plenario de la cumbre del clima COP30 y posteriormente en una sesión sobre transición energética en el marco de la cumbre del clima COP30

12:00h.- Belém.- COP30 CLIMA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa con motivo de su participación en la cumbre del clima COP30.

14:30h.- Belém.- COP30 CLIMA.- Segunda jornada de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la 30 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Vence el TPS para más de 268.000 migrantes venezolanos en Estados Unidos (Texto)

15:00h.- Asunción.- FMI PERSPECTIVAS AMÉRICA.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta en Paraguay el informe de Perspectivas Económicas para las Américas (REO) Banco Central del Paraguay (BCP) (Texto) (Foto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros del mes de septiembre (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la inflación general de octubre, tras un repunte de 3,76 % en septiembre (Texto)

18:00h.- Miami.- LOS ÁNGELES AZULES.- Los mexicanos Los Ángeles Azules conversan con EFE sobre su gira de 2026 por Estados Unidos, en la que combinarán sus clásicos con nuevas colaboraciones, y destacan el esfuerzo de su público por asistir a los conciertos pese a la incertidumbre política y los temores de la comunidad migrante. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR REFERÉNDUM.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pide licencia del cargo para hacer campaña por el ‘Sí’ en el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre, donde se votarán asuntos como la instalación de una Asamblea Constituyente y la posible llegada de bases militares extranjeras al país. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana mixta marcada por la viabilidad de la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, y la cautela de los inversores sobre valoraciones que consideran elevadas, especialmente en el sector tecnológico

Ciudad de México.- MÉXICO FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará México donde se reunirá con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y empresarios del país (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE CENTROS DE DATOS.- En pleno cordón industrial de la periferia santiaguina, Quilicura es el territorio latinoamericano con mayor cantidad de centros de datos destinados a la inteligencia artificial, una «amenaza» para la supervivencia del humedal más importante de la zona que los vecinos pelean para salvar. Por Meritxell Freixas (foto)(video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este viernes el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a septiembre, después de que en agosto la actividad del sector registrara un alza del 0,6 % (Texto)

Santa Marta.- CUMBRE CELAC UE.- Foro Sociedad Civil ALC-UE (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE MEDIOAMBIENTE.- Organizaciones sociales convocan una concentración frente al palacio La Moneda (sede del Gobierno chileno) por el primer aniversario de la desaparición en extrañas circunstancias de la activista mapuche Julia Chuñil en el sur de Chile, un caso que tiene a un empresario de la zona y a la propia familia de la campesina en el punto de mira de la Fiscalía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- GRAMMY.- La Academia de la Grabación anuncia a los nominados de la 68ª edición de los Premios Grammy, con Chappell Roan, Doechii, Karol G, Lizzo, Sabrina Carpenter y Sam Smith como presentadores de los artistas y proyectos que competirán por los codiciados gramófonos dorados el 1 de febrero de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU HUNGRÍA.- El presidente de EE.UU,, Donald Trump, recibe al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la Casa Blanca, en un encuentro en el que se prevé que ambos traten la relación de Budapest con Moscú. Casa Blanca

La Paz.- BOLIVIA INVESTIDURA.- Previa de la investidura del centrista Rodrigo Paz Pereira como presidente de Bolivia y la salida de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) del poder. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este viernes el indicador de actividad de la construcción correspondiente a septiembre, después de que en agosto la actividad del sector registrara un alza del 0.5 %. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica el dato de inflación de octubre. (Texto)

Río de Janeiro.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera estatal brasileña Petrobras comenta sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA se prepara para lanzar este domingo desde Florida la misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), que enviará dos satélites idénticos para estudiar el campo magnético y la atmósfera superior de Marte, lo que ayudará a conocer las condiciones que enfrentarán futuros astronautas. (Foto)(Vídeo)

Nueva York.- EEUU ARGENTINA.- El presidente argentino, Javier Milei, y su ministro de Economía, Luis Caputo, se reúnen con inversores en Nueva York en una reunión organizada por la Americas Society

Oriente Medio

Riad.- ONU TURISMO.- Asamblea general de ONU Turismo, el órgano supremo del organismo de Naciones Unidas para el Turismo, que este año se desarrolla en Riad, capital de Arabia Saudí

Argel.- ARGELIA ECONOMÍA.- El Foro Africano de Administraciones Tributarias (ATAF-2025) concluye en Argel su ciclo de reuniones anuales. Centro Internacional de Conferencias

Asia

03:00h.- Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de octubre del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que creció un 8 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín – CHINA DIVISAS – La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de octubre de las reservas nacionales de divisas extranjeras.

Bangkok – VIETNAM TIFÓN – Vietnam evalúa los daños del tifón Kalmaegi, que ha llegado el país tras dejar más de un centenar de fallecidos y decenas de desaparecidos en Filipinas.

Bangkok – ASIA ESTAFAS- El magnate Chen Zhi, oriundo de China y con pasaportes de Camboya, Chipre y Vanuatu, se ha convertido en el rostro de las ciberestafas que proliferan desde centros del Sudeste Asiático, desde que EE.UU. le acusó de dirigir un imperio del cibercrimen.

Manila – FILIPINAS DUTERTE – La fundación filipina Ramon Magsaysay entrega su premio homónimo, conocido como el «Nobel de Asia», al sacerdote filipino Flavie Villanueva en reconocimiento de sus esfuerzos por arrojar luz sobre la sangrienta guerra contra las drogas llevada a cabo en el país asiático por el expresidente Rodrigo Duterte.

