Viernes 15, sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

9 minutos

Madrid, 14 may (EFE).-

VIERNES 15

Pekín – Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, celebran una nueva reunión bilateral en Pekín antes de la partida del mandatario estadounidense hacia Washington, con la vista puesta en solucionar sus disputas en los ámbitos comercial y tecnológico, entre otros asuntos, y tras una larga jornada el jueves.(Vídeo)(Foto)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Oriente Medio.

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Londres.- El Gobierno británico de Keir Starmer afronta ahora la reciente dimisión de un ministro del gabinete, a la que podrían sumarse otras del mismo calado y dejar a Starmer en una posición insostenible.

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Ciudad de México.- Maestros mexicanos realizan una mega marcha con motivo del Día del Maestro para exigir aumento salarial del 100 %, mejores pensiones y derogación de reformas educativas.

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Würzburg (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en el Congreso Católico alemán.

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Seúl – La firma de tecnología y entretenimiento Galaxy Corporation, agencia de artistas como G-Dragon, inaugura en Seúl el ‘Galaxy Robot Park’, que la compañía presenta como el primer parque temático de robots del mundo, en el que muestra su visión de convergencia entre robótica, inteligencia artificial y entretenimiento.

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Cannes.- Las películas del iraní Asghar Farhadi, ‘Histoires Parallèlles’, y Pawel Pawlikowsi, ‘Fatherland’, protagonizan la competición oficial del Festival de Cannes en un día en el que John Travolta y su hija, Ella Bleu, desfilarán por la alfombra roja para presentar ‘Propeller one-way night coach’, dirigida por el acto.

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Cannes.- La chilena Manuela Martelli habla con EFE de ‘El deshielo’, película que compite en la sección Una cierta mirada de Cannes.

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Teherán.- Con obras de Pablo Picasso, Antoni Tàpies, Juan Genovés y Robert Motherwell, una exposición de pintura en Teherán trata de reflejar la opresión, el sufrimiento y la represión de la guerra en un Irán que se encuentra en el limbo de una tregua con Estados Unidos tras 39 días de bombardeos.

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Viena.- Un día antes de la gran final del Festival de Eurovisión, grupos pro-palestinos han convocado un concierto protesta contra la participación de Israel en el certamen.

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Roma – La evolución de la iconografía de los ángeles en el arte protagoniza la exposición «Ángeles: mensajeros, custodios y caminantes» que se exhibe en los Museos Capitolinos de Roma.

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Sttutgart (Alemania).- Se celebra este viernes en Sttutgart el certamen Jewrovision 2026.

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Miami (EEUU).- El actor irlandés Colin Farrell lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, pero asegura no haber perdido la capacidad de observar su entorno desde la mirada de un inmigrante, algo que, según dijo en una entrevista con EFE, «ha sido esencial para interpretar a su personaje en la serie «Sugar», que estrena el próximo martes su segunda temporada.

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Los Ángeles (EE.UU.) Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie, ‘In the Grey’, marcando su tercera colaboración con el director británico. «Guy vio algo en mí que mucha gente no», dijo la actriz mexicana en entrevista con EFE.

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Seixal (Portugal)- El entrenador del Benfica, José Mourinho, participa este viernes en una rueda de prensa un día antes del partido contra el Estoril Praia en la última jornada de l Liga Portugal y en medio de los rumores sobre una posible salida del técnico hacia el Real Madrid.

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Lima.- El Universitario peruano presenta al argentino Héctor Cúper como su nuevo técnico, en sustitución del español Javier Rabanal. Hotel Pullman San Isidro.

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SÁBADO 16

Londres.-. Más de 4.000 policías se despliegan en Londres para evitar choques y disturbios entre dos manifestaciones que se esperan masivas, una convocada por el ultraderechista Tommy Robinson y la segunda para conmemorar la ‘Nakba’ (tragedia) palestina.

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Casablanca (Marruecos).- Manifestación para conmemorar el 23.º aniversario de los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca.

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París.- Protesta por el aumento generalizado de los precios.

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Montevideo.- Científicos de la Universidad de la República que lideran en Uruguay el primer ensayo clínico en humanos con sustancias psicodélicas para tratar la depresión grave explican a EFE los alcances de este estudio, autorizado por el Ministerio de Salud Pública, que abre una nueva línea de investigación sobre el uso terapéutico de estos compuestos en el país.

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Cannes.- Scarlett Johansson y Adam Driver pasan por la alfombra roja de Cannes antes de la primera proyección del filme ‘Paper TIger’, de James Grey.

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Cannes.- La alfombra roja de Cannes acoge este sábado al equipo de ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem y Victoria Luengo a la cabeza.

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Viena.- Pocas hora antes del inicio de la final del Festival de Eurovisión en Viena está prevista una manifestación contra la participación de Israel en el certamen bajo el lema «Ningún escenario para la legitimación del genocidio – Libertad para Palestina».

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La Paz.- Se realiza la ‘Larga noche de los museos’ en ciudades de Bolivia como La Paz, donde decenas de repositorios y espacios culturales abren sus puertas a los ciudadanos bolivianos, con actividades lúdicas, circuitos gastronómicos y arte al aire libre.

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DOMINGO 17

Washington.- La Casa Blanca convoca un festival de oración de nueve horas para subrayar los orígenes cristianos de Estados Unidos con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Explanada Nacional

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Ciudad de Guatemala – El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna, asume el cargo tras ser elegido, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, quien ocupó durante ocho años el puesto marcado por acusaciones de corrupción.

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Caracas.- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela, junto a organizaciones del país suramericano, convocan a una gran rodada en bicicleta en Caracas por el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia.

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Cannes.- Rodrigo Sorogoyen y el reparto de ‘El ser querido’, protagonizada por Javier Bardem, explican en una rueda de prensa en Cannes los detalles de esta cinta con la que el realizador español compite por primera vez por la Palma de Oro.

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Cannes.- Presentación de la campaña ‘Audiovisual from Spain’, con tres cortometrajes, uno de ellos, ‘Flamenco’, dirigido por Carla Simón y protagonizado por Rocío Molina.

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Múnich (Alemania).- El FC Bayern de Múnich celebra su victoria en la Bundesliga alemana.

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LUNES 18

París.- Los ministros de Finanzas de los países del G7 se reúnen este lunes en París, con la presidencia francesa centrada en propiciar un debate sobre la necesidad de corregir los grandes desequilibrios macroeconómicos globales y que será también la ocasión para abordar las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio.(Vídeo)(Foto)

Berlín- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el nuevo primer ministro de Bulgaria, el prorruso y eurocrítico Rumen Radev.

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Berlín.- Rueda de prensa de la Unión Cristianodemócrata de Alemania (CDU), con el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, y el secretario general del partido, Carsten Linnemann.

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Róterdam (Países Bajos).- El crucero MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus, llegará este lunes por la mañana al puerto neerlandés de Róterdam, donde será sometido a tareas de limpieza y desinfección.

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Caracas.- Amnistía Internacional celebra una jornada de derechos humanos en Venezuela con ponencias sobre la situación de la libertad de expresión, la libertad personal, la seguridad jurídica, la migración y el derecho a una vida digna.

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Roma.- Italia reconoció por primera vez las ‘uniones civiles’ homosexuales hace diez años con una ley que quedó grabada en piedra en la historia del colectivo: no solo por su relevancia sino también porque, desde entonces, no se han dado nuevos grandes avances y el país sigue a la cola europea en este tipo de derechos.

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Londres.- Se inaugura ‘Chelsea in Bloom’ 2026, el festival de flores gratuito más grande de Londres con una temática ‘de otro mundo’: se podrá ver desde constelaciones del zodiaco hasta ovnis y globos gigantes hechos íntegramente de flores.

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Múnich.- El equipo femenino del Bayern celebra el triunfo de la Bundesliga

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rci/EFETV

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