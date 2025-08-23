Vietnam podría superar a China en construcción de islas en zona disputada, según estudio

The Swiss voice in the world since 1935

Bangkok, 23 ago (EFE).- Vietnam ha intensificado la construcción de islas artificiales en el archipiélago Spratly, donde mantiene una disputa territorial con China, y podría superar al gigante asiático en la escala de esta actividad, según un nuevo informe del estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

La Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia del CSIS reveló la víspera (hora de Washington) que imágenes satelitales muestran cómo Hanói ha ganado terreno al mar mediante trabajos de dragado y relleno de arena en ocho nuevo puntos de las islas Spratly.

Estas islas son un archipiélago en el Mar de China Meridional, cuya soberanía se disputan parcialmente China, Vietnam y otros países como Filipinas o Malasia.

Los trabajos expansionistas de Hanói «garantizan prácticamente que Vietnam igualará, y probablemente superará, la escala de construcción de islas (artificiales) de Pekín» en las Spartly, asegura el ‘think tank’.

Según el CSIS, las 21 rocas y elevaciones de marea baja ocupadas por Hanói «se han ampliado para incluir tierra artificial», lo que supone «un cambio radical respecto a hace solo cuatro años, cuando la mayoría de estos arrecifes albergaban únicamente estructuras aisladas tipo fortín».

El batallado dominio del archipiélago ha tensionado en los últimos años las relaciones entre Vietnam y China, que mantiene disputas territoriales en las aguas donde se ubican estas islas con más vecinos, entre ellos Malasia, Brunéi o Taiwán.

El gigante asiático reclama el Mar de China Meridional en casi su totalidad, una demanda que choca directamente con las posturas de los demás países. EFE

