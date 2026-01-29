Vietnam y la UE elevan las relaciones al máximo nivel durante la visita de Costa a Hanói

Bangkok, 29 ene (EFE).- Vietnam y la Unión Europea (UE) acordaron este jueves elevar las relaciones bilaterales al máximo nivel y reforzar la cooperación en áreas como el 5G o las tierras raras, así como en defensa, durante la visita a Hanói del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En una declaración conjunta, Hanói y Bruselas confirmaron la puesta en marcha de esta nueva asociación, al mismo nivel que la que Hanói tiene con EE.UU. y China, en medio de reuniones de Costa este jueves con el presidente vietnamita, Luong Cuong, y el máximo líder del país, el secretario general del Partido Comunista, To Lam.

Esta nueva alianza está «basada en intereses comunes y valores compartidos de paz, seguridad y prosperidad en el orden internacional», para impulsar la cooperación bilateral, señala el comunicado. Vietnam y la UE tienen un acuerdo de libre comercio desde 2020. EFE

