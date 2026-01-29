Vietnam y la UE elevan las relaciones al máximo nivel durante la visita de Costa a Hanói

Bangkok, 29 ene (EFE).- Vietnam y la Unión Europea (UE) acordaron este jueves elevar las relaciones bilaterales al máximo nivel y reforzar la cooperación en áreas como el 5G o las tierras raras, así como en defensa, durante la visita a Hanói del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En una declaración conjunta, Hanói y Bruselas confirmaron la puesta en marcha de esta nueva asociación, al mismo nivel que la que Vietnam tiene con EE.UU. y China, en medio de reuniones de Costa este jueves con el presidente vietnamita, Luong Cuong, y una prevista con el máximo líder del país, el secretario general del Partido Comunista, To Lam.

Esta nueva alianza está «basada en intereses comunes y valores compartidos de paz, seguridad y prosperidad en el orden internacional», para impulsar la cooperación bilateral, señala el comunicado. Vietnam y la UE tienen un acuerdo de libre comercio desde 2020.

«La cooperación podría incluir intercambios sobre conectividad 5G y satelital, cadenas de suministro de semiconductores, inteligencia artificial…», reza el texto, en el que las partes se comprometen a profundizar el comercio y las inversiones en más «sectores de interés mutuo».

Entre esas áreas destacan materias primas críticas, incluyendo tierras raras, y la energía, con el uso de tecnologías bajas en carbono «seguras y sostenibles».

Esta nueva alianza, que viene a blindar los acuerdos bilaterales y los mecanismos de diálogo en vigor, aprovechará «al máximo las herramientas financieras disponibles» y buscará «crear un marco regulatorio y de inversión claro, abierto, atractivo, sólido y confiable, compartiendo experiencias y explorando posibilidades».

En materia de defensa, la UE ofrece «seguir cooperando para ayudar a Vietnam a abordar algunos de los problemas derivados de su legado bélico», tras la guerra con Estados Unidos y la reunificación del territorio en 1976.

En este sentido, el bloque comunitario explorará una eventual «transferencia de tecnología y conocimientos prácticos no sensibles en áreas relevantes para las industrias relacionadas con la seguridad y la defensa».

La declaración también recoge un compromiso bilateral de «respetar, proteger, cumplir y promover los derechos humanos», un tema sensible en Vietnam, donde organizaciones de derechos humanos denuncian la detención de periodistas y críticos del Partido Comunista.

Vietnam se ha marcado la meta de obtener un 10 % de crecimiento interanual de su producto interior bruto (PIB) en algún momento del próximo quinquenio.

La visita de Costa a Vietnam se produce tras su paso por India, donde se cerró un histórico acuerdo de libre comercio que representa cerca del 25 % del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global. EFE

