Villegas dice que Bolivia va tranquila a la repesca tras victoria ante Trinidad y Tobago

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Santa Cruz (Bolivia), 15 mar (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas, afirmó que su equipo viajará a la repesca mundialista con tranquilidad luego de la victoria por 3-0 ante Trinidad y Tobago, en el último amistoso de preparación ante su público.

Villegas mencionó que la Verde tuvo «un buen partido», en el que pudo colocar a algunos jóvenes ante la ausencia de varios legionarios, y en el que se mostró «una idea y un funcionamiento» de juego.

«Nos vamos con buenas sensaciones y nos vamos tranquilos», agregó.

El director técnico también destacó el desempeño del paraguayo-boliviano Juan Godoy, que aportó con un gol y una asistencia, además de la función del capitán y defensor Luis Haquín y del extremo Fernando Nava, que se mostraron como alternativas en ataque.

«Tenemos una sensación positiva y buena de que vamos a hacer un gran repechaje y, Dios mediante, estar en el Mundial», señaló.

Villegas prevé que el partido ante Surinam por el primer duelo de repesca podría presentar jugadores parecidos a los de Trinidad y Tobago: altos, fuertes y veloces, por lo que consideró que su equipo «no se puede confiar».

La Verde partirá el lunes en la madrugada, a las 2:00 hora local (6:00 GMT), rumbo a Monterrey, en México, que será la sede del torneo clasificatorio de la Copa del Mundo de la FIFA.

Allí se sumarán a la concentración unos 10 futbolistas que juegan en el exterior y que forman parte de la estructura de la Verde.

El 26 de marzo la Verde jugará la repesca mundialista contra Surinam y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.

Bolivia buscará inscribir su nombre en un Mundial después de 32 años. EFE

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