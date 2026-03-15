The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Villegas dice que Bolivia va tranquila a la repesca tras victoria ante Trinidad y Tobago

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santa Cruz (Bolivia), 15 mar (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas, afirmó que su equipo viajará a la repesca mundialista con tranquilidad luego de la victoria por 3-0 ante Trinidad y Tobago, en el último amistoso de preparación ante su público.

Villegas mencionó que la Verde tuvo «un buen partido», en el que pudo colocar a algunos jóvenes ante la ausencia de varios legionarios, y en el que se mostró «una idea y un funcionamiento» de juego.

«Nos vamos con buenas sensaciones y nos vamos tranquilos», agregó.

El director técnico también destacó el desempeño del paraguayo-boliviano Juan Godoy, que aportó con un gol y una asistencia, además de la función del capitán y defensor Luis Haquín y del extremo Fernando Nava, que se mostraron como alternativas en ataque.

«Tenemos una sensación positiva y buena de que vamos a hacer un gran repechaje y, Dios mediante, estar en el Mundial», señaló.

Villegas prevé que el partido ante Surinam por el primer duelo de repesca podría presentar jugadores parecidos a los de Trinidad y Tobago: altos, fuertes y veloces, por lo que consideró que su equipo «no se puede confiar».

La Verde partirá el lunes en la madrugada, a las 2:00 hora local (6:00 GMT), rumbo a Monterrey, en México, que será la sede del torneo clasificatorio de la Copa del Mundo de la FIFA.

Allí se sumarán a la concentración unos 10 futbolistas que juegan en el exterior y que forman parte de la estructura de la Verde.

El 26 de marzo la Verde jugará la repesca mundialista contra Surinam y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.

Bolivia buscará inscribir su nombre en un Mundial después de 32 años. EFE

grb/laa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR