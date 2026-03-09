Vitor Roque define y Palmeiras conquista el Campeonato Paulista

São Paulo, 8 mar (EFE).- Con goles de Murilo Cerqueira y Vitor Roque, Palmeiras venció por 1-2 este domingo al equipo de la serie B Grêmio Novorizontino y conquistó su título número 27 del Campeonato Paulista.

Pese al empuje del equipo del interior, que consiguió empatar un resultado que comenzó favorable para el Verdão, los dirigidos por Abel Ferreira hicieron valer su jerarquía para levantar un nuevo trofeo estatal.

Palmeiras inauguró el marcador a los seis minutos con una jugada de pelota parada.

Andreas Pereira lanzó un tiro libre al área, Gustavo Gómez remató de cabeza por encima de la marca y el balón le quedó a Marlon Freitas, que disparó al poste. En el rebote, Murilo Cerqueira remató y envió el balón al fondo de la red.

Veinte minutos después llegó el empate a pies del mediocampista Matheus Bianqui. Pero, a mitad del segundo tiempo, llegó al área Vitor Roque para sentenciar el 1-2 y coronar al Palmeiras como campeón del torneo estatal.

Con un marcador global de 3-1 (tras el 1-0 de la ida), el Palmeiras rompe su mayor racha sin títulos desde la llegada del técnico portugués a fines del 2020.

Su última conquista había sido precisamente el Paulista de 2024, contra el Santos. EFE

