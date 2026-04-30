Viuda de fiscal paraguayo asesinado en Colombia en 2022 pide esclarecer el caso

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Asunción, 30 abr (EFE).- Claudia Aguilera, la viuda del asesinado fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, pidió este jueves que se esclarezca el crimen contra el abogado, ocurrido hace casi cuatro años en una playa del Caribe colombiano.

«Lo que yo ruego y suplico a la Justicia de acá, a la Fiscalía, a Colombia, Estados Unidos, a Italia, a todos esos países y a todos esos investigadores que respetaron a Marcelo Pecci, es que me ayuden a que en este momento pueda tener todas las herramientas para decirle a mi hijo ‘esto es lo que pasó y esto es lo que logramos'», dijo Aguilera, periodista de profesión, durante su jornada laboral de hoy en la local Radio Ñandutí.

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, donde la pareja pasaba la luna de miel.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Sin embargo, en estos casi cuatro años la Justicia no ha acusado al autor intelectual del asesinato, un hecho que reclaman Aguilera y otros familiares de Pecci.

«Yo necesito tener la verdad para cuando mi hijo tenga que enfrentar ese momento», agregó la comunicadora.

En marzo pasado, el ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó tener la «convicción particular» de que el narco uruguayo Sebastián Marset, que fue capturado en Bolivia y extraditado a Estados Unidos ese mismo mes, está «metido» en el asesinato de Pecci.

«Todo indica que es así, porque fue un tema planificado, con una estructura grande», dijo entonces Riera, entrevistado por la propia Aguilera, aunque sin ofrecer pruebas de sus sospechas.

En una entrevista con la Radio Ñandutí, Riera señaló entonces que Pecci, de quien afirmó fue un hombre «valiente y casi temerario», lideraba el equipo que investigaba a Marset y otros narcotraficantes en el marco de la megacausa antidrogas ‘Operación a Ultranza Py’, la mayor en la historia del país.

En este sentido, indicó que el asesinato del fiscal trató de enviar «un mensaje» a los demás funcionarios que tomaban parte de este procedimiento, que, según dijo en marzo, continúa abierto. EFE

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