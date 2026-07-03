Von der Leyen pide nuevos ingresos para que la UE evite un recorte del 40% del presupuesto

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Cork (Irlanda), 3 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió este viernes a los líderes de la UE a encontrar nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto del bloque porque, de lo contrario, tendrán que decidir entre aumentar su contribución a las cuentas comunes o aceptar recortes de hasta el 40 %.

«Si no se quiere aumentar las contribuciones nacionales y no hay nuevos recursos propios, hay que hacer recortes. Y si tenemos que recortar para compensar unos 66.000 millones al año, esto significa un recorte del 40 % con respecto a nuestra propuesta», advirtió en una rueda de prensa acompañada del primer ministro de Irlanda, Michéal Martin, cuyo país asumió este miércoles la presidencia de turno de la UE.

«Muestra lo importante y crucial que es la necesidad de nuevos recursos propios», enfatizó la alemana, tras ser preguntada, además, si la UE podrá afrontar todas sus prioridades en caso de aplicarse al presupuesto los fuertes recortes que exigen socios como Alemania, Países Bajos, Austria o los nórdicos.

Von der Leyen no quiso juzgar este hecho pero recordó que Bruselas ha propuesto nuevas tasas ingresos a través del sistema de comercio de emisiones y el arancel climático, así como tasas sobre el tabaco, las empresas y los residuos electrónicos no reciclados.

A esas cinco propuestas se suman, recordó Von der Leyen, las iniciativas que ha planteado el Parlamento Europeo ante la falta de acuerdo entre los Veintisiete, que son tres impuestos sobre las multinacionales digitales, los criptoactivos y las apuestas en línea.

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea señaló que los jefes de Estado y de Gobierno debatirán una nueva propuesta presupuestaria en la cumbre de octubre y les reclamó que en esa cita acuerden una «posición compartida» sobre «cómo financiar el siguiente Marco Financiero Plurianual (MFP)».

«Es esencial para que el siguiente presupuesto esté listo para cumplir su función desde el 1 de enero de 2028. Requerirá mucho trabajo duro, lo sabemos, y estaremos para apoyar en cada paso», garantizó.

A su lado, el primer ministro irlandés reconoció la división entre los socios comunitarios apuntando a «diferentes perspectivas» con respecto a las negociaciones presupuestarias, pero subrayó que el bloque «ha superado esto antes» y puso como ejemplo el acuerdo en 2020 para pactar el presupuesto actual y el fondo de recuperación postpandemia.

Así, calificó como «imperativo» lograr un acuerdo al respecto antes de que acabe este año y apuntó que «una mayoría» de los líderes le han trasladado que no desean prolongar las conversaciones más allá de ese plazo y consideran «preferible y esencial» completarlo en 2026.

«Posponer la decisión no cambia ni reduce el desafío», argumentó Martin, quien valoró la posibilidad de lograr un acuerdo este año en «un siete u ocho» sobre diez. EFE

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