Von der Leyen transmite su pésame a España por el descarrilamiento de trenes en Córdoba

Madrid, 18 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha transmitido su pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en Córdoba, sentimiento que ha hecho extensivo al pueblo español.

En su cuenta de X, Von der Leyen se ha referido a las «terribles noticias» del accidente de trenes de Córdoba, y ha transmitido su pesar a las familias y seres queridos de las víctimas mortales «y al pueblo español».

«Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos», ha escrito. EFE

