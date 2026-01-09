Von der Leyen y Costa celebran el visto bueno de la UE al acuerdo comercial con Mercosur

Bruselas, 9 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebraron hoy que una mayoría de los Gobiernos de la UE hayan dado el visto bueno al acuerdo de asociación con el Mercosur, que se espera se firme en Paraguay en los próximos días.

«Se trata de un acuerdo en el que todos ganan. Como uno de los principales socios comerciales y de inversión del Mercosur, este acuerdo creará más oportunidades de negocio e impulsará la inversión europea en sectores estratégicos», declaró Von der Leyen en un comunicado.

El sector agrícola ha organizado numerosas protestas y movilizaciones contra el acuerdo, que ha sido muy criticado en Francia y también planteaba dudas para Italia, al punto que la Comisión Europea se vio obligada a añadir salvaguardas adicionales para que el pacto con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) no descarrilase.

«Hemos escuchado las preocupaciones de nuestros agricultores y del sector agrícola y hemos actuado en consecuencia», señaló Von der Leyen, quien subrayó que el acuerdo «incluye salvaguardias sólidas para proteger sus medios de vida» y además se han reforzado los controles a la importación.

La presidenta del Ejecutivo comunitario aseguró que el pacto, que se empezó a negociar hace más de veinticinco años, permitirá «que las exportaciones de la UE al Mercosur crezcan en casi 50.000 millones de euros de aquí a 2040, y que las exportaciones del Mercosur aumenten, a su vez, hasta en 9.000 millones de euros».

«Estamos creando un mercado de 700 millones de personas, la mayor zona de libre comercio del mundo. Nuestro mensaje al mundo es claro: las asociaciones crean prosperidad y la apertura impulsa el progreso», indicó Von der Leyen, quien añadió que el pacto es «una prueba más de que Europa traza su propio rumbo y se mantiene como un socio fiable».

Costa, por su parte, aseguró en la red social X que el acuerdo es «bueno para Europa» porque «aporta beneficios reales para los consumidores y para las empresas europeas» y porque «es importante para la soberanía y la autonomía estratégica europea: con este acuerdo, la UE está dando forma a la economía global».

El presidente del Consejo Europeo añadió que el pacto «refuerza los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente y las garantías para los agricultores europeos» y también «demuestra que los acuerdos comerciales basados en normas son igualmente beneficiosos para todas las partes».

«Hoy es un buen día para Europa y para nuestros socios del Mercosur», resaltó. EFE

