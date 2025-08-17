The Swiss voice in the world since 1935

Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

Bruselas, 17 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos viajarán a Washington este lunes junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó este domingo la responsable europea.

«Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos», dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que «a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca». EFE

