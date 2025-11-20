Wahlberg y Monaghan regresan a ‘Plan en Familia’ con una secuela navideña y londinense

Londres, 20 nov (EFE).- Los actores estadounidenses Michelle Monaghan (‘Misión imposible’, ‘True Detective’) y Mark Wahlberg (‘Ted, ‘Juego Sucio’) regresan a la gran pantalla con una secuela del éxito ‘Plan en Familia’ (2023) ambientada en una navidad en Londres y que consideraron «más divertida y familiar».

«La película tiene un fuerte tono familiar, que encaja perfectamente ahora con la temporada navideña», dijo Wahlberg a EFE en una entrevista previa al estreno mundial de la cinta, que tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre en la plataforma de contenidos a la carta Apple TV.

En esta ocasión, los Morgan, con sus hijos Kyle (Van Crosby) y Max (Peter y Theodore Lindsey), van de vacaciones de Navidad a Londres, lugar en el que estudia la primogénita de la familia, Nina (Zoe Colletti), y donde reciben la inesperada visita del malvado Finn Clarke (Kit Harrington), que guarda una especial relación con Dan (Wahlberg).

A estas aventuras se une Omar (Reda Elazouar), novio de Nina que se ve involucrado en la emocionante vida de espías de un grupo encarnado por actores jóvenes y estrellas experimentadas que dotan de frescura y dinamismo a la trama, que se desarrolla entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Para Wahlberg, trabajar con este elenco de jóvenes talentos «fue más un recordatorio para disfrutar del proceso, ver a personas que, como estas, siempre están de buen humor, siempre manteniendo a todos felices», confesó.

«No dan nada por sentado. Les encanta lo que hacen y siempre están dispuestos a vivir nuevas experiencias», añadió Monaghan.

En el caso de Colletti, Crosby y Elazouar, se consideraron afortunados de poder aprender de profesionales con largas carreras a sus espaldas, y destacaron la habilidad de Wahlberg y Monaghan para desenvolverse en los rodajes y para comprender «hacia dónde va a ir» la grabación.

«Siento que, en general, desde la primera película, Mark me ha enseñado mucho y me ha influido mucho, y en esta película está tan increíblemente preparado, más que cualquier otro actor con el que haya trabajado antes», aseguró Colletti.

«Es impresionante. Tiene como un sexto sentido para saber cómo va a desarrollarse la escena y qué va a pasar. Así que todos lo estamos observando», añadió Crosby.

El resumen que hace el director de la cinta, Simon Cellan Jones, es que «Mark y Michelle son unos líderes maravillosos» y «son muy, muy acogedores con los demás actores».

«Al principio, los niños estaban un poco nerviosos, pero enseguida se sintieron cómodos. A Mark y Michelle les gusta trabajar improvisando y manteniendo la frescura. Y ese fue un sistema muy, muy bueno también para los niños», relató. EFE

