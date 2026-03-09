The Swiss voice in the world since 1935
Wall Street abre a la baja, presionada por los precios del petróleo

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el lunes, lastrada por la disparada del precio del petróleo, en el décimo día de guerra en Oriente Medio. 

Hacia las 13H55 GMT, el índice Dow Jones cedía 1,59%, el Nasdaq retrocedía un 1,36% y el S&P 500 perdía un 1,43%.

«Nos vemos sacudidos por los acontecimientos en Oriente Medio y el precio del petróleo», comenta Steve Sosnick, de Interactive Brokers, a la AFP. 

Los precios del crudo han superado los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, debido a las interrupciones en el comercio marítimo de petróleo en el estrecho de Ormuz y por los ataques contra instalaciones energéticas en Oriente Medio. 

Esto supone un aumento de 40 dólares con respecto al inicio del año. 

«Cuanto más dure, mayor será el impacto económico y más difícil será recuperarse», advierte Sosnick. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el lunes que los países del G7 sopesan recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo. 

Si bien esto moderó el aumento de los precios el lunes, «no es una solución perfecta, porque tiene un carácter intrínsecamente limitado», señala Sosnick.

