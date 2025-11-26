Wall Street abre al alza en nueva racha alcista previa al festivo de Acción de Gracias

Nueva York, 26 nov (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en verde, situando a los principales índices en camino a encadenar una nueva jornada de ganancias antes del festivo de Acción de Gracias, que se celebra este jueves en Estados Unidos.

Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq subía un 0,67 % para situarse en los 23.179 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,57 %, hasta 6.804 unidades, y el Dow Jones de Industriales sumaba un 0,61 %, hasta 47.398 enteros.

En los primeros compases de la bolsa destacó el avance de Nvidia de más de un 1 % tras su caída de ayer, o el de Microsoft, que ganaba un 1,21 %.

El Dow Jones comenzó el día registrando su tercera jornada de ganancias en un momento en que los inversores están tratando de recuperarse tras las últimas semanas de caídas.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0,16 %, hasta 57,87 dólares el barril, mientras los operadores tienen el foco puesto en el plan de paz propuesto por Estados Unidos en Ucrania.EFE

