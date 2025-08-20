Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones sube un 0,11 %

2 minutos

Nueva York, 20 ago (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,11 % cuando los inversores analizan los resultados empresariales del sector minorista y esperan la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).

Diez minutos después del toque de campana, las pérdidas alcanzaban a los demás índices: el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,25 % y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,65 %.

Las acciones de Target cayeron más del 8 % después de que la empresa minorista informara de otra caída en las ventas y de un nuevo director ejecutivo, Michael Fiddelke, que asumirá el cargo el 1 de febrero.

Según CNBC, en una conferencia telefónica con periodistas, Fiddelke, de 49 años, describió sus dos décadas en la compañía como «un activo» y dijo ser consciente de lo que las grandes distribuidoras deben hacer y lo que deben recuperar, y anunció que no piensa esperar hasta febrero para hacer cambios.

También anotó que los pilares de su actuación serán restablecer la reputación de Target como minorista con artículos elegantes y únicos, brindar una experiencia de cliente más consistente y utilizar la tecnología de forma más eficaz para operar un negocio eficiente.

Por su parte, la cadena de tiendas de artículos para el hogar Lowe’s mejoró sus perspectivas anuales y sus acciones subían un 1,12 %.

Los inversores esperan hoy las actas de la reunión de julio de la Fed, que se publicarán esta tarde. Fue una reunión en la que el banco central mantuvo estables los tipos de interés.

Además, los banqueros centrales se reúnen esta semana en Wyoming para el simposio anual de Jackson Hole, desde donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto intervenir el viernes.

Por sectores, a primera hora las ganancias más destacadas eran para las empresas energéticas (0,82 %); mientras que las mayores pérdidas eran para el sector tecnológico (-0,08 %).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana a 63,15 dólares el barril, cuando los inversores esperan ver cuáles serán los próximos pasos para intentar terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. EFE

