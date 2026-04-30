Wall Street abre en verde tras buenos resultados empresariales y la bajada del petróleo

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Nueva York, 30 abr (EFE).- Wall Street abrió este jueves en verde, y su principal índice, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,49 %, animado por buenos resultados empresariales y la bajada del precio del petróleo en los primeros compases de la jornada.

Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 242 puntos hasta situarse en los 49.254; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,36 %, hasta los 7.194 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,42 %, hasta los 27.439 puntos.

En el plano corporativo, Caterpillar subía un 7,5 % tras publicar resultados trimestrales mejores de lo esperado, mientras que Eli Lilly avanzaba un 6,45 % impulsada por sus cuentas y la fuerte demanda de sus fármacos Zepbound y Mounjaro.

Entre las tecnológicas que presentaron cuentas ayer, Meta caía un 9,69 % por unas previsiones de gasto elevadas y un menor crecimiento de usuarios de lo esperado, mientras Amazon retrocedía un 1,35 % y Microsoft un 3,68 %, también penalizadas por el aumento previsto de sus inversiones.

Por el contrario, Alphabet, matriz de Google, subía un 4,95 % tras reportar el miércoles luego del cierre de la bolsa unas ganancias de 62.578 millones de dólares en el primer trimestre, un 81 % más interanual.

Al margen, los inversores siguen asimilando la última decisión de la Reserva Federal, que mantuvo ayer los tipos de interés en el rango del 3,5 % al 3,75 %, en línea con lo previsto, aunque con una inusual división interna.

El actual presidente, Jerome Powell, afronta su última etapa al frente del organismo, mientras crece la expectativa de que Kevin Warsh asuma el cargo próximamente.

En el plano geopolítico, el mercado reaccionaba positivamente a la caída del petróleo: hacia las 9:00 hora local (13:00 GMT), el barril Brent y el Texas registraban descensos cercanos al 2 % respecto al cierre anterior.

Por otro lado, el medio Axios informó de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, recibirá este jueves una sesión informativa sobre posibles planes de acción militar en Irán.

Según el medio, el Comando Central (CENTCOM) presentará distintas opciones, en un contexto marcado por la tensión en torno al estrecho de Ormuz. EFE

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