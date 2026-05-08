Wall Street abre en verde tras una creación de empleo en EE. UU. mejor de la esperada

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Nueva York, 8 may (EFE).- Wall Street abrió en verde este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,13 %, después de que se conociera un informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos mejor del esperado y mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra en Irán tras los ataques recientes.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 65 puntos, hasta los 49.662; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,57 %, hasta los 7.378 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 1,03 %, hasta las 26.073 unidades.

La Bolsa de Nueva York volvió a la tendencia al alza anotada durante esta semana después de que la volatilidad del precio del petróleo durante la jornada de ayer le llevara a anotar pérdidas.

Los inversores valoraron positivamente el último informe de empleo del Buró de Estadísticas Laborales (BLS), que mantiene estable el desempleo en abril en el 4,3 %, pero anota que se crearon 115.000 puestos de trabajo, muy por encima de los pronósticos de los expertos que estimaban una creación de unos 65.000 empleos.

El aumento registrado en el cuarto mes del año se debió a ganancias en los sectores de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista, indica el BLS en su informe.

El mercado bursátil también sigue pendiente de la evolución de la guerra en Irán después de que se produjeran nuevos ataques cruzados. Aun así, el presidente de estados Unidos, Donald Trump, descarta que supongan una ruptura del alto el fuego.

Ambos países protagonizaron nuevos ataques en el estrecho de Ormuz.

«Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo (…) Se lanzaron misiles contra nuestros buques pero fueron derribados con facilidad», dijo Trump en la plataforma Truth Social.

El Ejército de Irán denunció la madrugada de este viernes que Estados Unidos violó el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, una de ellas un petrolero iraní, y aseguró haber lanzado a su vez andanadas contra barcos militares estadounidenses a modo de respuesta.

Sin embargo, el mandatario estadounidense aseguró que el acuerdo de alto el fuego, que cumple 30 días, sigue vigente.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se mantuvo estable en torno a los 95 dólares el barril.

El oro, considerado activo refugio, subía un 0,75 %, hasta los 4.746 dólares la onza; y la plata un 2,02 %, hasta los 81,80 dólares la onza. EFE

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