The Swiss voice in the world since 1935

Wall Street abre mixto, con las miradas puestas en la próxima reunión de la Fed

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 19 ago (EFE).- Wall Street abrió este martes en terreno mixto, y el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,14 %, mientras que el S&P 500 cedía un 0,18% y el tecnológico Nasdaq caía un 0,47 %.

Los datos más frescos de la jornada de hoy proceden de los resultados trimestrales de la cadena minorista Home Depot, que comunicó unos beneficios por debajo de las expectativas, y pese a ello sus acciones suben a esta hora un 4,6 %.

Esta semana se esperan los resultados de otras cadenas -Walmart, Target y Lowe’s- que mostrarán la fortaleza del comercio minorista en un año de persistentes tensiones por culpa de las políticas arancelarias, que por el momento no están teniendo un impacto destacable en las cifras de inflación.

Con todo, la atención está principalmente puesta en la actividad de la Reserva Federal: el miércoles se publican las actas de la reunión de julio, y posteriormente sus directivos se reunirán en Jack Hole (Wyoming), donde el presidente Jerome Powell ofrecerá el viernes un esperado discurso donde comunicará su decisión sobre los tipos de interés.

Los numerosos desencuentros entre Powell y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han puesto al primero en el disparadero, y hoy el secretario del Tesoro Scot Bessent ha dicho al canal CNBC que ya en la semana próxima va a comenzar a reunirse y evaluar a los «once candidatos potentes» para reemplazar a Powell.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan, además de Home Depot, las subidas de Sherwin-Williams (2,31 %) y Verizon (1,43 %), así como los descensos de Boeing (-2,5 %) y Amazon (-1,14 %).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a 62,69 dólares el barril, ante la perspectiva de un próximo acuerdo sobre la guerra en Ucrania que suavice el régimen de sanciones que pesa sobre Rusia. EFE

fjo/syr/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR