Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,04 %

Nueva York, 4 sep (EFE).- Wall Street abrió este jueves en mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un leve 0,04 %, tras la publicación de un informe sobre el empleo en el sector privado en agosto que decepcionó a los operadores.

Diez minutos después del toque de campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en 45.252 puntos; el selectivo S&P 500 subía un 0,16 %, hasta 6.458 unidades; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,26 %, hasta 21.553 enteros.

La firma de procesamiento de nóminas ADP reveló este jueves que el pasado agosto se crearon 54.000 puestos de trabajo en el sector privado, una cifra inferior a los 75.000 empleos que esperaban los analistas del Dow Jones y a los 106.000 creados en julio.

Tras la publicación de estos datos, los mercados estiman en un 97 % la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) lleve a cabo un recorte de los tipos de interés en su reunión del 17 de septiembre.

El analista Tom Essaye señala este jueves en su informe diario Sevens Report que la mayoría de datos sobre empleo del último mes «apuntan a un posible enfriamiento del mercado de trabajo».

«Si el mercado comienza a debilitarse y el crecimiento del empleo se estanca o se vuelve negativo, las posibilidades de una desaceleración económica se dispararán», explica.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, la que más caía era Salesforce (-8 %), después de que sus perspectivas de ventas en el tercer trimestre decepcionaran a los inversores, que también cuestionaron su rendimiento en materia de inteligencia artificial en el segundo trimestre.

Más allá de Salesforce, destacaban la bajada de UntedHealth (-0,77 %) y las subidas de Amazon (3,45 %) y Travelers Companies (1,24 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana un 1,3 %, a 63,13 dólares el barril. EFE

