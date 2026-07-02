Wall Street cierra con récord en el Dow Jones, nueva bajada del Nasdaq y avances semanales

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Nueva York, 2 jul (EFE).- Wall Street cerró este jueves en terreno mixto, con un récord en el Dow Jones de Industriales pero una nueva bajada en el Nasdaq, índice con un gran componente tecnológico que se vio arrastrado de nuevo por las acciones de las fabricantes de chips.

Al cierre de la sesión de hoy, el Dow Jones subió un 1,14 %, hasta 52.900 puntos; el S&P 500 sumó 0,01 unidades, hasta 7.483, y el Nasdaq recortó un 0,80 %, hasta 25.832 enteros.

Las bolsas no abrirán mañana viernes por el festivo del Día de la Independencia en Estados Unidos, el 4 de julio, que cae en sábado.

Esta semana corta deja ganancias en los tres indicadores: el Dow Jones sube un 2 %, el S&P 500 un 1,8 % y el Nasdaq un 2,1 %, con el sector tecnológico y de consumo entre los más favorecidos, mientras que los valores energéticos mostraron un comportamiento más débil.

Los inversores se fijaron hoy en los datos de empleo de junio, que mostraran una creación de puestos de trabajo en EE.UU. inferior a la prevista, lo que reduce las expectativas de una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

La tasa de paro bajó hasta el 4,2 %, una décima menos respecto al dato del mes anterior, y se crearon 57.000 puestos de trabajo, menos de la mitad de lo pronosticaban los expertos, lo que apunta a un crecimiento de la economía estadounidenses más lento de lo esperado.

El rápido crecimiento del empleo en EE.UU. registrado los últimos meses y el temor a que la inflación se mantenga en niveles elevados -en el último informe subió al 4,2 %-, había activado las alertas ante una posible subida de los tipos.

En el plano corporativo, el sector de la tecnología y las comunicaciones acumularon las mayores pérdidas, del 1,5 y 0,8 %, respectivamente.

Entre las empresas más perjudicadas estuvieron Sandisk (-14 %), Micron (-5,5 %), Intel (-5,2 %) o AMD (-4,2 %).

El fabricante de automóviles Tesla cayó más del 7 % tras reportar unos datos trimestrales de producción y entregas mejores de lo esperado, ya que en los días previos se había disparado la acción debido a la tendencia de «comprar el rumor, vender la noticia».

Mientras tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió un 0,16 %, hasta 68,69 dólares el barril, cuando se cumple una semana desde el inicio de la última oleada de ataques entre Estados Unidos e Irán. En la semana, recorta un 4 %.

En otros mercados, al cierre de la sesión, el oro subía a 4.134 dólares la onza; el rendimiento del bono a 10 años repuntaba al 4,485 %, el euro se cambiaba a 1,143 dólares y el bitcóin ascendía a 61.330 dólares. EFE

nqs/jco/gad