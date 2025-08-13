Wall Street cierra en verde, con nuevos récords en S&P 500 y Nasdaq

3 minutos

Nueva York, 13 ago (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en verde, con nuevos récords en los índices S&P 500 y Nasdaq, animado por los datos de inflación de EE.UU. que resultaron ser mejor de lo esperado y la perspectiva de próximas bajadas de los tipos de interés.

Al término de la sesión, el Dow Jones avanzó un 1,04, hasta en 44.922 unidades; el selectivo S&P 500 ganó un 0,32 %, hasta 6.466 unidades, y el tecnológico Nasdaq también aumentó un 0,14 %, hasta 21.713 enteros.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se mantuvo en un 2,7 % interanual en julio, al mismo nivel que el dato de junio, informó ayer el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Los analistas habían vaticinado una décima más de inflación, dada la política arancelaria agresiva de EE.UU., por lo que el dato fue muy bien acogido y motivó que el presidente Donald Trump, una vez más, reclamara una rebaja inmediata de los tipos de interés.

El mercado espera casi con total seguridad una bajada de los tipos en septiembre y probablemente otra en octubre, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, que mide las expectativas.

Por sectores, predominaron las ganancias, encabezadas por las empresas de materiales básicos (1,7 %), y cedieron las tecnológicas (-0,19 %), reflejo de la preparación de los inversores hacia las posibles bajadas de los tipos.

Mañana, no obstante, se espera la lectura del Índice de Precios del Productos (IPP), otra medida de inflación, que servirá para completar el panorama económico.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo, se ha negado a obedecer las órdenes de Trump, y los analistas apuntan a un proceso de sucesión reñido y a la incertidumbre sobre la independencia de la institución.

Según CNBC, que cita fuentes anónimas, el Gobierno de Trump baraja once candidatos para reemplazar a Powell, entre ellos Larry Lindsey, exgobernador de la Fed; Rick Rieder, ejecutivo de BlackRock, y David Zervos, directivo de la banca de inversión Jefferies, entre otros.

Entre las 30 cotizadas del Dow, destacaron las subida de UnitedHealth (3,9 %), Nike (3,1 %) y Boeing (2,94 %) y las bajadas de Walmart (-2,53 %) y Microsoft (-1,65).

Fuera de ese grupo, los analistas señalaban que Paramount se disparó más del 35 % hoy tras su reciente fusión con Skydance, entre especulaciones de que pronto habrá un anuncio de la directiva.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó hoy un 0,82 %, hasta 62,65 dólares el barril; y al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono a diez años bajaba al 4,236 %, el oro subía a 3.407 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1,1702 dólares. EFE

