Wall Street cierra mixto tras récord de S&P 500 y Nasdaq y pendiente de Trump en China

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Nueva York, 13 may (EFE).- Wall Street cerró mixto este viernes después de que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq marcaran nuevos récords mientras los inversores están pendientes del viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China y tras la confirmación de Kevin Warsh como el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed).

Al término de la sesión bursátil, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,14 %, hasta los 49.693 puntos; el selectivo S&P 500 sumó un 0,58 %, hasta los 7.444 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,2 %, hasta las 26.402 unidades.

Durante las operaciones previas al cierre, el S&P 500 marcó un nuevo máximo tras llegar a los 7.460 puntos y el Nasdaq otro al situarse en los 26.474 enteros.

Ambos avances estuvieron marcados por las ganancias en las tecnológicas y en las compañías de microprocesadores.

Una de las compañías del sector que lideró estos aumentos fue Nvidia, que avanzó un 2,29 % y superó los 5,5 billones de dólares de capitalización bursátil, una cifra nunca antes alcanzada.

El nuevo récord de la compañía se produjo tras conocerse que su consejero delegado, Jensen Huang, forma parte del grupo de empresarios que viaja con Trump a China, donde se espera que se cierren acuerdos comerciales.

El mandatario avanzó este miércoles de camino a Pekín que pedirá al presidente chino, Xi Jinping, abrir el país a las empresas estadounidenses, en especial a aquellas que le acompañan en este viaje.

Por otro lado, el Senado de EE.UU. confirmó a Kevin Warsh como el nuevo presidente de la Fed en sustitución de Jerome Powell, quien abandonará el cargo el viernes.

El economista de 53 años fue propuesto por Trump tras emprender una campaña en contra de Powell al considerar que la Fed mantenía demasiados altos los tipos de interés.

Trump se ha mostrado convencido de que el exfinanciero con amplia experiencia en Wall Street aplicará una gestión más expansiva.

Los inversores siguen atentos también al precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que este miércoles bajó un 1,1 %, hasta 101,02 dólares el barril.

La falta de novedades en dirección a un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y la permanencia del bloqueo del estrecho de Ormuz mantienen por encima de la barrera de los 100 dólares los contratos de futuros de crudo de referencia el país para el mes de junio En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía un 0,19 %, hasta los 4.695 dólares la onza; mientras que la plata subía un 3,09 %, hasta los 88,24 dólares la onza. EFE

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