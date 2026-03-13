Wall Street termina en rojo una semana marcada por las amenazas sobre el estrecho de Ormuz

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Nueva York, 13 mar (EFE).- Wall Street cerró este viernes en rojo tras una semana marcada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y las amenazas sobre el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que pasa el 20 % del crudo mundial.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones, bajó un 0,26 %, hasta 46.558 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,61 %, hasta 6.632 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,93 %, hasta 22.105 enteros.

En el cómputo semanal, el Dow Jones retrocedió un 2 %, el S&P 500 un 1,6 % y el Nasdaq, un 1 %.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 3,1 %, hasta acercarse de nuevo a los 100 dólares el barril, manteniendo su racha alcista después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

En el acumulado de la semana, avanzó un 8,6 %.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este viernes que no hay que «preocuparse» por los ataques iraníes que han interrumpido el tráfico de crudo, gas y mercancías a través del estrecho porque Washington se está ocupando de la situación.

Según Hegseth, la República Islámica actúa con «absoluta desesperación» en la estratégica vía, donde sus fuerzas han atacado buques cisterna y mercantes en medio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel hace casi dos semanas.

Los inversores temen que si el precio del Texas se mantiene alto durante un tiempo prolongado la economía de EE.UU. entre en estanflación.

El analista Tom Essaye anota hoy que la inquietud de los operadores por la duración de la guerra con Irán «refuerza aún más la amenaza de que el impacto del conflicto en el suministro sea más duradero de lo que se esperaba en un principio».

El presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó el miércoles sacar al mercado 172 millones de barriles de crudo de su reserva «a partir de la próxima semana» para hacer frente a la escalada de los precios.

De igual modo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó el despliegue gradual de 400 millones de barriles de crudo al mercado, la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973.

En el plano económico, esta semana se dio a conocer que la inflación se mantuvo en el 2,4 % en febrero, por encima del objetivo de la Reserva Federal (Fed).

Los expertos creen que hay un 99 % de posibilidades de que la Fed mantenga los tipos de interés en su horquilla actual (del 3,5 % al 3,75 %) en su reunión del próximo 18 de marzo, según la herramienta FedWatch de CME Group. EFE

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