Warner Bros Discovery rechaza la oferta de Paramount y favorece a Netflix

El grupo de cine y televisión Warner Bros Discovery anunció el miércoles que rechazó la oferta de compra presentada por su competidor Paramount Skydance y reiteró su preferencia por la propuesta de Netflix.

Paramount Skydance (PSKY) confirmó de inmediato su oferta, que valora a WBD en 108.000 millones de dólares.

La oferta hostil de PSKY, cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, «no responde a los intereses de WBD», señaló el consejo de administración en un comunicado.

El consejo recomendó a sus accionistas que privilegien la propuesta de Netflix. Este rechazo era previsible, dado que WBD ya había expresado su preferencia por Netflix y anunciado un acuerdo con el gigante del streaming a principios de diciembre.

La propuesta de Netflix supone adquirir únicamente el estudio de cine Warner Bros y todo HBO (los canales y la plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares incluida la deuda (72.000 millones sin deuda).

La operación se realizaría tras la escisión, por parte de WBD, de algunos canales, incluidos CNN y Discovery, que pasarían a una nueva sociedad denominada Discovery Global.

Paramount Skydance quiere, en cambio, quedarse con todo el conglomerado.

Pero WBD describió el miércoles la oferta de PSKY como arriesgada. Dijo que estaba respaldada por «un fideicomiso revocable, desconocido y opaco» y que no implicaba «ningún compromiso de la familia Ellison de ningún tipo», entre otros factores. Paramount Skydance cuestionó esa afirmación.

Para completar la financiación de su oferta, dijo aportar la garantía de la familia Ellison, en particular la del padre de Larry Ellison, cuya fortuna es de casi 240.000 millones de dólares según la revista Forbes.

– Enorme emisión de deuda –

La compra de WBD por PSKY pasaría por una enorme emisión de deuda, ya que Paramount Skydance solo tiene un valor bursátil de 15.000 millones de dólares frente a los casi 72.000 millones de su objetivo.

Además del aporte del clan Ellison (11.800 millones de dólares), PSKY indicaba poder contar especialmente con los fondos soberanos saudí PIF (10.000 millones), catarí QSI (7.000 millones) y emiratí PJSC (otros 7.000 millones).

Affinity Partners, la firma de inversión de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, fue inicialmente anunciada como socio por 200 millones de dólares, pero a principios de esta semana se retiró del consorcio.

«El consejo de Warner Bros Discovery confirmó que el acuerdo con Netflix era superior (a la oferta de Paramount Skydance) y que esta adquisición sería en el mejor interés de los accionistas», reaccionó en un comunicado el codirector general de Netflix, Ted Sarandos.

Muchos, incluso dentro del gobierno de Trump, temen que una absorción de WBD por parte de Netflix debilite la competencia en este mercado, una perspectiva que podría influir en la decisión de los reguladores.

Netflix es la mayor plataforma de streaming del mundo, mientras que HBO Max figura en tercera posición (excluyendo a Amazon Prime por su modelo híbrido).

La oferta de PSKY parecía, por otra parte, poder beneficiarse de la cercana relación de los Ellison con Trump, aunque el presidente tomó distancia públicamente del tema el martes.

El jefe de Estado acusó a la cadena CBS, filial de Paramount Skydance, de tratarlo «todavía peor» desde que David Ellison dirige el grupo.

«Si esos son amigos», escribió el mandatario en su red Truth Social, «me pregunto qué harían mis enemigos».

La oferta hostil de PSKY rige hasta el 8 de enero y David Ellison se dijo «alentado» por las reacciones de algunos accionistas.

Tras la confirmación de la oferta de PSKY, sus títulos se depreciaron en Wall Street y cedían un 5,15% hacia las 15H50 GMT. Paralelamente, la acción de Netflix subía un 2,46%.

Paramount Skydance sigue «confiada» en la aprobación de su proyecto por parte de los reguladores, «porque reforzaría la competencia (…) en lugar de consolidar un monopolio dominante en el streaming».

