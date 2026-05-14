Wes Streeting, la estrella del ala derecha laborista

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Judith Mora

Londres, 14 may (EFE).- Con 43 años y una biografía poco habitual en la política británica, Wes Streeting se ha consolidado como una de las figuras más visibles del ala derecha laborista y uno de los que aparecen mejor situados para enfrentarse a Keir Starmer en el previsible proceso de su sucesión al frente de Downing Street.

Formado en el activismo estudiantil y en la política municipal, entró en el Parlamento en 2015 y fue escalando posiciones en el partido hasta incorporarse al Ejecutivo como ministro de Sanidad tras la victoria en las elecciones generales de julio de 2024.

Admirador desde su adolescencia del ex primer ministro Tony Blair, a quien considera una referencia por el giro centrista que llevó a la formación de vuelta al poder a finales de los años noventa, Streeting representa la corriente más moderada del laborismo.

Fue uno de los críticos más firmes del liderazgo de Jeremy Corbyn, una posición que aún hoy genera recelos entre sus colegas más izquierdistas.

Su estilo directo y sus dotes de comunicación juegan a su favor en un momento en el que a Starmer se le reprocha una limitada capacidad para conectar con el electorado. Pero esa misma visibilidad, unida a su ambición declarada, alimenta suspicacias en distintos sectores del partido. Historia personal de superación

Criado en Stepney, en el este de Londres, Wesley Paul William Streeting nació en 1983 en el seno de una familia obrera y fue hijo de padres adolescentes.

Creció en una familia numerosa, con cinco hermanos, una hermana y una hermanastra, y pasó parte de su infancia en un piso de protección oficial.

Se convirtió además en el primero de su familia en llegar a la universidad, un relato de ascenso social que ha situado en el centro de su discurso político.

Su historia familiar, que él mismo ha contado en entrevistas y en sus memorias ‘One Boy, Two Bills and a Fry-Up’, se aleja del perfil clásico de la élite política británica.

Su abuelo materno, Bill Crowley, pasó temporadas en prisión por robo a mano armada y tuvo vínculos con los hermanos Kray, los célebres gánsteres del East End londinense de los años sesenta. Su abuela también fue encarcelada por su implicación en algunos de los delitos de su marido.

El otro gran referente de su infancia fue su abuelo paterno, también llamado Bill, un veterano de la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial y simpatizante conservador de clase trabajadora, con quien mantuvo largas conversaciones sobre política y religión.

Educado en el sistema público, se licenció en Historia en la Universidad de Cambridge, y más tarde encabezó la Unión Nacional de Estudiantes (NUS), una de las plataformas tradicionales de lanzamiento de futuras figuras políticas en el Reino Unido.

Durante su etapa universitaria hizo pública su homosexualidad, una decisión que, según ha contado, le provocó conflictos personales por sus convicciones religiosas como anglicano practicante.

Vive en el barrio londinense de Redbridge con su pareja, Joe Dancey, asesor de comunicación y asuntos públicos en el ámbito laborista, con quien mantiene una relación desde hace más de una década. Carrera meteórica

Inició su carrera política como concejal del Ayuntamiento de Redbridge en 2010, donde llegó a ser vicealcalde, y en 2015 dio el salto a diputado en la Cámara de los Comunes.

En las generales de 2024 logró revalidar el escaño por un margen muy ajustado, en un contexto marcado por la guerra en Gaza y el aumento del voto a candidaturas independientes en circunscripciones con alta población musulmana como la suya.

En su web oficial, Streeting, que en 2021 superó un cáncer de riñón, asegura que no es «el típico político».

«Vengo de una familia de clase trabajadora en Tower Hamlets. Me pagué los estudios en el colegio y en la universidad con trabajos en el comercio minorista y desarrollé mi carrera profesional fuera de la política, en el sector del voluntariado», afirma.

Y añade: «Siempre he intentado decir lo que pienso, incluso cuando no es fácil, y actuar en consecuencia». EFE

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