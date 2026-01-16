Witkoff y ministro egipcio conversan sobre inicio de trabajo de comité tecnócrata en Gaza

Redacción Internacional, 16 ene (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, y el enviado especial del presidente Donald Trump para Gaza, Steve Witkoff, conversaron sobre la necesidad de avanzar en el inicio del comité tecnócrata en Gaza y el despliegue de la fuerza internacional en el enclave como parte de la segunda fase del plan de paz.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Egipto indicó que Abdelaty y Witkoff conversaron en la noche del jueves también de otros aspectos de la segunda fase, que prevé la retirada israelí de la franja y la recuperación y reconstrucción del enclave, aunque no dio detalles sobre el contenido de la entrevista.

La llamada entre los representantes de Estados Unidos y Egipto -que, junto a Catar y Turquía, median entre Israel y Hamás para poner fin al conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023- se produjo en medio de las conversaciones que facciones palestinas están teniendo en la capital egipcia para debatir sobre los integrantes del comité de técnicos que administrará la Franja de Gaza.

El jueves, Trump anunció que ya había conformado la conocida como Junta de Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza, aunque evitó dar nombres de los integrantes.

Con el inicio de la segunda fase se deja atrás el primer estadio, iniciado en octubre de 2025, que incluía la puesta en marcha de un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Sin embargo, los ataques israelíes siguieron causando cientos de muertes de palestinos, y Hamás no ha entregado aún los restos de un secuestrado fallecido.

El ministro egipcio también conversó con Witkoff sobre las protestas en Irán enfatizando la necesidad de «reducir la escalada y la tensión y lograr la calma para evitar que la región caiga en la inestabilidad y el caos, así como la necesidad de crear un clima adecuado para priorizar soluciones diplomáticas y alcanzar acuerdos políticos que apoyen la seguridad y la estabilidad regionales». EFE

