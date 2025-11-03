Xavier Becerra dice que el nuevo mapa de California impide a Trump actuar como un rey

4 minutos

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El nuevo mapa electoral que se votará mañana en California es la respuesta directa a la «política amarga» del presidente Donald Trump y quiere impedir que «se porte como un rey» ante la democracia estadounidense, afirmó a EFE el exsecretario de Salud del país Xavier Becerra.

La Proposición 50 busca rasguñar hasta cinco escaños extra entre las filas demócratas en la Cámara de Representantes de EE.UU., surgiendo como respuesta al polémico diseño de distritos aprobado en Texas, que manipuló el mapa en favor del Partido Republicano para las elecciones de medio término de 2026.

La medida no solo afecta a los demócratas al ver su número de representantes rebajado en circunscripciones clave, sino que además «afecta a todos los que quieren ver una democracia. Si la mayoría es republicana porque se manipula el voto, entonces eso no es una democracia», lamenta Becerra.

A diferencia de Texas, donde el nuevo dibujo recayó en los legisladores y cuyo proceso se realizó «sin pedir permiso a sus votantes», lo que California propone es «poner un mapa frente al pueblo», de manera que la ciudadanía «va a ser quien decida cuáles van a ser los distritos congresionales» para el estado, explica.

El contrapeso del mayor bastión demócrata

El nuevo mapa electoral en el estado más poblado de EE.UU. y principal fuerza opositora no solo busca equilibrar el peso en los órganos de poder del país, sino también asegurar que «los cambios de Trump no impactan en esta democracia».

«California va a estar seguro de mandar las voces a Washington DC que representan a nuestro estado», dice.

El político demócrata destacó que la aprobación de la medida dará a California la autoridad moral y política para liderar una respuesta a nivel federal.

«Nos da la fuerza en el Congreso con los votos para tratar de impulsar una ley que trata de evitar esta clase de dictadura de un presidente que aparentemente se cree mucho más que presidente», asevera.

Becerra, quien además ejerció como fiscal general de California y aspira a gobernador el próximo año, insistió en que el verdadero propósito de la Proposición 50 es amplificar el rechazo a la clase de política que impulsa Trump.

«Si el nuevo mapa electoral sale adelante, California manda un mensaje bien claro a Donald Trump: ‘usted no es rey’, insiste, en referencia a las multitudinarias manifestaciones que este año se han celebrado en EE.UU. en contra de Trump bajo el lema ‘No kings’ (‘No a los reyes’).

Un escudo para las familias inmigrantes y la clase trabajadora

Además de su experiencia como exsecretario de Salud y Servicios Humanos durante el mandato del expresidente Joe Biden, el político tiene profundas raíces mexicanas que lo arraigan a la comunidad hispana de Estados Unidos.

La Proposición 50 se enmarca en la defensa del «estilo de vida californiano», dice, caracterizado por la inclusión y por servir de poderoso motor económico, y según él cobra fuerza ante los ataques a las comunidades más vulnerables.

«Trump ha usado todas las herramientas que tiene bajo el Gobierno para cambiar cómo manejamos nuestra vida, y principalmente está impactando la vida de muchas familias inmigrantes de forma ilegal, dañina y no permitida bajo la ley. Y aun así, sigue adelante», ahonda.

Becerra dice que tanto a Trump como a «todos los que nos echan en cara que muchas de nuestras familias están aquí sin documentos, es importante mandarles el mensaje de que, mientras uno trabaje duro aquí y no pida nada más que la oportunidad de trabajar y mejorar la vida de sus hijos, queremos defenderlos».

Para Becerra, la movilización de la comunidad hispana, que representa casi el 40 % del electorado en California, constituye un factor crucial para que la Proposición 50 salga adelante.

«Nosotros (la comunidad latina) contamos. Nosotros queremos levantar este país y nosotros solo queremos recibir un tratamiento justo como personas que levantan Estados Unidos», concluye. EFE

