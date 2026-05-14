Xi advierte a Trump de que gestionar mal Taiwán puede llevar a China y EE.UU. al «choque»

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Pekín, 14 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, advirtió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que «gestionar mal» la cuestión de Taiwán podría llevar a China y Estados Unidos al «choque» e «incluso al conflicto», durante la reunión que mantuvieron ambos en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Xi afirmó que Taiwán, cuya soberanía China reclama, es «el asunto más importante» de la relación bilateral y que la «independencia taiwanesa» es «incompatible» con la paz y la estabilidad en el estrecho de Formosa, según la agencia estatal Xinhua. EFE

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