The Swiss voice in the world since 1935

Xi advierte a Trump de que gestionar mal Taiwán puede llevar a China y EE.UU. al «choque»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 14 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, advirtió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que «gestionar mal» la cuestión de Taiwán podría llevar a China y Estados Unidos al «choque» e «incluso al conflicto», durante la reunión que mantuvieron ambos en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Xi afirmó que Taiwán, cuya soberanía China reclama, es «el asunto más importante» de la relación bilateral y que la «independencia taiwanesa» es «incompatible» con la paz y la estabilidad en el estrecho de Formosa, según la agencia estatal Xinhua. EFE

aa/lcl/rrt

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR