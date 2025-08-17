Xi felicita a Indonesia por 80 años de independencia y resalta la relación bilateral

2 minutos

Pekín, 17 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, felicitó este domingo a su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, por el 80º aniversario de la independencia de Indonesia y destacó el impulso de las relaciones bilaterales, que celebran este año su 75º aniversario, informó la agencia estatal Xinhua.

Xi subrayó que, en estas ocho décadas, Indonesia ha alcanzado “un notable desarrollo” y juega “un papel cada vez más importante” en la escena regional e internacional.

El mandatario recordó que ambos países en 2025 conmemoran también 75 años de relaciones diplomáticas y que, en ese tiempo, los vínculos “han avanzado a grandes pasos” mientras la amistad tradicional “se ha fortalecido con el tiempo”.

Xi señaló que él y Prabowo mantuvieron el año pasado dos reuniones en las que alcanzaron consensos clave para la construcción de una “comunidad China–Indonesia con un futuro compartido e influencia regional y global”, lo que elevó la relación bilateral a “un nuevo nivel”.

El presidente chino afirmó además que está dispuesto a trabajar con su par indonesio para “alcanzar nuevos logros” que respalden la modernización de ambos países y contribuyan a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial.

A su vez, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, envió un mensaje de felicitación a su homólogo indonesio, Sugiono, en el que destacó el “fuerte impulso” de los lazos bilaterales bajo la guía de sus líderes.

China e Indonesia celebran este aniversario tras haber firmado en 2024 varios memorandos de entendimiento en áreas como turismo, agricultura, salud, inversión y cadenas de suministro, y cooperan en proyectos de alto perfil como el desarrollo de vehículos eléctricos y la nueva capital indonesia, Nusantara. EFE

