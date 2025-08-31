Xi pide reforzar la cooperación en seguridad entre China y Turquía en reunión con Erdogan

The Swiss voice in the world since 1935

Tianjin (China), 31 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este domingo una reunión con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la que abogó por «reforzar la cooperación en seguridad» entre ambos países.

Xi indicó que «China y Turquía son potencias emergentes y miembros importantes del ‘Sur global’, con un espíritu de independencia y autonomía», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El mandatario chino pidió «impulsar la relación de cooperación» entre ambas naciones «a un nuevo nivel», durante una reunión celebrada en el marco de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene lugar hoy y mañana en la ciudad nororiental china de Tianjin.

«China y Turquía deben fortalecer la confianza política mutua, apoyarse mutuamente en asuntos que atañen a sus intereses fundamentales y principales preocupaciones, y fortalecer la cooperación antiterrorista y en seguridad», aseguró Xi, que añadió que es necesaria una «estrecha coordinación» para «defender el orden y las normas internacionales» y «contribuir a la paz y la estabilidad mundiales».

Por su parte, Erdogan dijo que Turquía «valora la postura imparcial de China sobre la cuestión de Oriente Medio y está dispuesta a trabajar con China para defender la equidad y la justicia internacionales», según la Cancillería china.

El presidente turco afirmó que «Turquía concede gran importancia al desarrollo de las relaciones con China y está dispuesta a fortalecer los intercambios de alto nivel» con el gigante asiático.

Pese al acercamiento iniciado en 2010, las relaciones entre Ankara y Pekín se han visto afectadas por cuestiones como los aranceles turcos a los vehículos chinos o la situación de la minoría uigur, de origen túrquico y asentada en el oeste de China, cuyos miembros sufren violaciones de derechos humanos según denuncian diversas oenegés, lo que ha provocado protestas en Turquía contra el gigante asiático.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en seguridad. EFE

